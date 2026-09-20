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Bluetooth ve Windows 11 je katastrofa a Microsoft to konečně přiznal. Testuje devět oprav, které měly přijít už dávno

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Microsoft poslal do testování aktualizaci s devíti opravami Bluetooth najednou, od padajících hovorů přes chybný stav připojení až po pády systému.
Windows 11

Windows 11

Zdroj: Lukáš Altman (Mobify.cz) a Microsoft
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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