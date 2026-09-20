Bluetooth ve Windows 11 je katastrofa a Microsoft to konečně přiznal. Testuje devět oprav, které měly přijít už dávno

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Bluetooth ve Windows 11 je katastrofa a Microsoft to konečně přiznal. Testuje devět oprav, které měly přijít už dávnoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Microsoft poslal do testování aktualizaci s devíti opravami Bluetooth najednou, od padajících hovorů přes chybný stav připojení až po pády systému.
Windows 11
Zdroj: Lukáš Altman (Mobify.cz) a Microsoft
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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