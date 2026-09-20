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Dvojitý hrad ukrytý v jihočeských lesích: Vyrazte na kamenitý vrchol Choustníku

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Zřícenina hradu Choustník byste našli v Jihočeském kraji. Tyčí se na stejnojmenném kopci v nadmořské výšce asi 620 metrů. Díky svému architektonickému řešení, ke kterému přistoupili stavitelé ve 13. století, patří mezi nejzajímavější hradní ruiny u nás. V její těsné blízkosti se nachází neméně zajímavá přírodní rezervace Choustník se skalním městem.
hrad Choustník

hrad Choustník

Zdroj: Foto: se svolením Aleny Kalové
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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