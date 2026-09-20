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Snaha o dokonalou zahradu vás přijde draho. Řezem v říjnu vystavíte stromy rozsudku smrti

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Chladné a vlhké podzimní počasí brání stromům v rychlém hojení řezných ran. Zatímco jádrovinám mírný průklest neublíží, peckoviny jako třešně, švestky či meruňky na podzim nestříhejte. Otevřené dřevo snadno vymrzne a napadnou ho houbové choroby.
Větve švestky se zralými modrými plody v přírodě.

Větve švestky se zralými modrými plody v přírodě.

Zdroj: Stephan van Helden / Wikimedia CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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