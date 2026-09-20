Snaha o dokonalou zahradu vás přijde draho. Řezem v říjnu vystavíte stromy rozsudku smrti

Chladné a vlhké podzimní počasí brání stromům v rychlém hojení řezných ran. Zatímco jádrovinám mírný průklest neublíží, peckoviny jako třešně, švestky či meruňky na podzim nestříhejte. Otevřené dřevo snadno vymrzne a napadnou ho houbové choroby.
S příchodem podzimu a opadem prvního listí berou zahrádkáři do rukou nůžky a pilky, aby dali korunám stromů řád před zimním odpočinkem. Zvyk projít zahradu a bez rozmyslu seříznout všechny ovocné stromy najednou je však jedním z nejčastějších omylů, který může úrodu v příštím roce zcela zničit nebo dřeviny nenávratně poškodit.
Jednotlivé druhy ovocných stromů mají zásadně odlišné nároky na termín řezu. Zatímco jádroviny, jako jsou jabloně a hrušně, mírný podzimní zásah snesou a hlavní řez u nich probíhá v předjaří, pro peckoviny představuje podzimní stříhání přímou hrozbu. Otevřené rány v sychravém počasí nevytvoří ochranné pletivo a stanou se vstupní branou pro houbové nákazy a mráz.
Proč peckoviny podzimní řez nesnášejí: Hrozba jménem klejotok
Peckoviny – tedy třešně, višně, slivoně (švestky, pološvestky, renklódy), meruňky a broskvoně – ukončují aktivní vegetaci podstatně dříve než jádroviny. Na podzim se v jejich pletivech prudce zpomaluje proudění mízy a klesá hladina stavebních látek, které strom potřebuje k tvorbě kalusu (hojivého závalu kolem řezné rány). Pokud do takového stromu v říjnu nebo listopadu říznete, rána zůstane celou zimu otevřená a bezbranná.
Vlhké a chladné podzimní prostředí vyhovuje mikroskopickým houbám a bakteriím, zejména původci bakteriální nekrózy (
Pseudomonas syringae) a houbě monilióze. Strom na infekci a chlad reaguje nouzovým obranným mechanismem: začne z rány vylučovat hustou, lepkavou pryskyřici připomínající jantar. Tento jev se nazývá klejotok (gumóza). Nejde o samostatnou chorobu, ale o příznak těžkého stresu a poškození cévních svazků, které strom připravuje o energii a vede k postupnému odumírání celých větví. Klejotok vzniká jako obranná reakce peckovin na neošetřené a v chladu nezahojené rány. Přehled ovocných dřevin: Kdy správně řezat jednotlivé stromy
Chcete-li udržet stromy zdravé a podpořit tvorbu květních pupenů, řiďte se osvědčeným kalendářem řezu, který doporučuje
Český zahrádkářský svaz i odborníci z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského:
Druh ovocného stromu Kategorie Optimální termín hlavního řezu Doporučený postup na podzim Třešně a višně Peckoviny V létě po sklizni (červenec až srpen) Zákaz řezu. Rány se v chladu nehojí. Meruňky a broskvoně Peckoviny Na jaře v době květu (březen až duben) Přísný zákaz řezu. Extrémní riziko vymrznutí. Švestky a slívy Peckoviny V létě po sklizni nebo v předjaří Neřezat. Odstranit pouze suché pahýly. Jabloně a hrušně Jádroviny Předjaří v bezmrazých dnech (únor–březen) Přípustný pouze lehký zdravotní průklest. Rybíz a angrešt Bobuloviny Pozdní podzim po opadu listí Vhodné období pro prosvětlení starých větví.
Z tabulky jasně vyplývá, že peckoviny vyžadují takzvaný mízní řez za plné vegetace. Když třešeň nebo slivoň seříznete v létě ihned po otrhání plodů, strom má dostatek tepla, světla a kolující mízy k tomu, aby řeznou plochu zacelil během několika týdnů.
Co na podzim v sadu udělat místo stříhání větví
Místo radikálního tvarování korun se na podzim zaměřte na hygienu a ochranu stromů před mrazem:
Odstraňte pouze zcela suché a nalomené větve: Suché dřevo, které již nevede mízu, můžete bez obav odříznout. Řez veďte těsně u větevního kroužku a dbejte na to, abyste neporanili zdravé živé pletivo. Ošetřete všechny rány nad dva centimetry: Pokud musíte provést nutný řez, ranku okamžitě zahlaďte ostrým nožem (žabkou) a pečlivě přetřete stromovým balzámem nebo štěpařským voskem s fungicidní složkou. Zabráníte tím vysychání a vstupu spór hub. Sesbírejte mumifikované plody (mumie): Shnilé a seschlé švestky či jablka, které visí na větvích nebo leží na zemi, jsou hlavním zdrojem nákazy moniliózy pro příští jaro. Všechny je sesbírejte a vyhoďte do komunálního odpadu (nikoli do kompostu). Podobně pečlivě postupujte i tehdy, když řešíte, jak připravit trávník na zimu a proč shrabat napadené listí. Pozor na skladování úrody: Očesaná zdravá jablka ukládejte do chladu odděleně od kořenové zeleniny, protože jablka ve sklepě uvolňují ethylen a urychlují zkázu ostatních plodin. Ostré dvoubřité zahradnické nůžky zajistí čistý a hladký řez bez roztřepení kůry. Příklad z praxe: Proč zahrádkář přišel o oblíbenou meruňku
Chybu z neznalosti potvrzuje zkušenost pěstitele z Mělnicka. Na konci října se rozhodl výrazně prosvětlit vzrostlou meruňku a omladit švestku. Odstranil několik silných větví o průměru přes pět centimetrů a rány nechal volně zaschnout s předpokladem, že v zimě je strom v útlumu a nic se mu nestane.
V lednu přišly holomrazy klesající k -14 °C, které pronikly nechráněným dřevem hluboko do kmene. Na jaře strom vyrašil jen částečně a ze všech řezných ran začala masivně vytékat hustá míza. V květnu meruňka náhle zavadla a uschla v důsledku apoplexie a bakteriálního klejotoku. Zahradní poradce potvrdil, že kdyby stejný zásah proběhl v srpnu nebo v době květu, strom by bez potíží regeneroval.
Jak připravit nůžky a pilky na správný termín
Když na jaře nebo v létě nastane správný čas pro řez peckovin, dbejte na perfektní stav nářadí. Zahradnické nůžky i pilka musí být dokonale ostré, aby větve nedrtily, ale čistě odřezávaly. Po práci na každém stromě ostří vydezinfikujte lihem nebo technickým benzínem, abyste případné virózy a houby nepřenášeli ze stromu na strom.
Podzimní klid stromům svědčí. Nechte nůžky v kůlně, dopřejte peckovinám nerušené zazimování a hlavní řez naplánujte až na teplé jarní a letní měsíce. Vaše stromy se vám odvděčí zdravým růstem a bohatou sklizní bez vytékající pryskyřice.
Zdroje fotografií svestky_vetve_strom_zahrada: Stephan van Helden / Wikimedia CC BY-SA 4.0 klejotok_na_vetvi_peckoviny: I.Sáček, senior / Wikimedia CC0 1.0 zahradnicke_nuzky_rez_stromu: Tool Dude8mm / Wikimedia CC BY 2.0