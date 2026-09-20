Smrtící zlozvyk českých řidičů v dešti. S denním svícením do vás vzadu řidiči narazí v plné rychlosti

S příchodem podzimních mlh a dešťů vyjíždějí na silnice auta, která jsou zezadu neviditelná. Automatické denní svícení totiž reaguje na šero, nikoli na mlhu. Řidiči tak často jedou vzadu zhasnutí a riskují střet i blokovou pokutu.
S nástupem sychravého podzimu, ranních mlh a vytrvalého deště se na českých dálnicích i silnicích první třídy každodenně opakuje nebezpečný scénář. Před vámi se z šedé mléčné stěny nebo vodní tříště náhle vynoří auto, které je zezadu zcela zhasnuté. Jeho řidič přitom spokojeně sedí za volantem v domnění, že když má otočný přepínač světel v poloze „AUTO“, moderní elektronika vyřeší vše za něj.
Jde o jeden z nejrozšířenějších omylů mezi českými motoristy a v podzimním období to představuje extrémní bezpečnostní riziko, které vede k hromadným řetězovým nehodám. Spoléhání na automatiku je navíc v rozporu se zákonem a při policejní kontrole za něj hrozí citelná pokuta.
Proč světelný senzor v mlze selhává: Měří jas, nikoli průhlednost vzduchu
Automatické rozsvěcení světel řídí optické čidlo (fotodioda) umístěné nejčastěji na čelním skle u vnitřního zpětného zrcátka. Tento senzor má jediný úkol: nepřetržitě vyhodnocovat intenzitu dopadajícího okolního světla v luxech. Reaguje spolehlivě na vjezd do tmavého tunelu, podzemních garáží nebo na postupný příchod večerního soumraku.
Zásadní technický problém nastává v denní mlze nebo za hustého deště. Bílá mlha se skládá z milionů mikroskopických kapiček vody, které denní světlo intenzivně odrážejí a rozptylují. Pro fotodiodu za sklem je takové prostředí opticky velmi světlé – hodnota jasu v luxech může být dokonce vyšší než při zatažené obloze za běžného dne. Řídicí jednotka vozu proto vyhodnotí situaci tak, že je venku jasný den, a ponechá aktivní pouze denní svícení (Daytime Running Lights – DRL).
Proč ale v režimu denního svícení nesvítí zadní světla? Důvodem je evropská legislativa. Předpis EHK OSN č. 48, který od roku 2011 nařídil povinné denní svícení pro všechny nově homologované automobily v Evropské unii, původně nepožadoval současné rozsvícení zadních obrysových svítilen. Automobilky zadní světla nezapojovaly především kvůli úspoře zlomků gramů emisí CO
2 v laboratorních testech spotřeby. Ačkoli některé novější modely už umožňují aktivaci zadních světel i při denním svícení, drtivá většina vozidel na českých silnicích svítí ve dne výhradně vpředu. Přední LED pásky denního svícení zajistí viditelnost zepředu, zadní svítilny však zůstávají zhasnuté. Co říká zákon o silničním provozu a jaké hrozí pokuty
Vymlouvat se policistům na polohu „AUTO“ nemá žádný smysl. Podle platné české legislativy nese plnou odpovědnost za osvětlení vozidla výhradně řidič, nikoli asistenční systém automobilu.
Základní pravidla stanoví
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v paragrafu 32 (Osvětlení vozidel): Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová a potkávací světla. Světla pro denní svícení smí řidič užít výhradně za nesnížené viditelnosti. Jakmile nastane snížená viditelnost, je řidič povinen neprodleně rozsvítit potkávací světla, případně světla mlhová.
Zákon přitom v paragrafu 2 definuje sníženou viditelnost naprosto jednoznačně: jde o situaci, kdy účastníci provozu dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, a to nejen od soumraku do svítání, ale také
za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu.
Pokud dopravní policie zastaví vozidlo, které v mlze nebo prudkém dešti jede pouze na přední denní LED pásky se zhasnutou zádí, posuzuje to jako porušení povinnosti osvětlení vozidla. Podle novelizovaného zákona hrozí řidiči na místě příkazem (blokovou pokutou)
sankce do výše 1 500 korun, ve správním řízení se pokuta pohybuje v rozmezí 2 000 až 5 000 korun. Přehled režimů osvětlení: Kdy přepnout a jak neoslňovat ostatní
Abyste měli jistotu, že jedete bezpečně a v souladu s předpisy, které dlouhodobě prosazuje vládní projekt
BESIP i dopravní experti, řiďte se následujícím přehledem:
Režim osvětlení Kdy použít Co na autě svítí Typická chyba a riziko Denní svícení (DRL / AUTO ve dne) Pouze jasný den za ideální viditelnosti Výhradně přední LED pásky či žárovky V mlze a dešti je záď neviditelná; hrozí pokuta do 1 500 Kč. Potkávací světla (manuální zapnutí) Šero, déšť, mlha, sněžení, tunel, zataženo Přední světlomety i zadní obrysové lampy Správná volba pro podzim. Auto je zřetelně vidět zepředu i zezadu. Přední mlhovky (volitelná výbava) Hustá mlha, hustý déšť nebo silné sněžení Přídavná širokoúhlá světla nízko u vozovky Při mírném dešti zbytečně oslňují protijedoucí odrazem od asfaltu. Zadní mlhovka (povinná výbava) Výhradně hustá mlha, silné sněžení, průtrž mračen Velmi intenzivní červené světlo (1 až 2 svítilny) Ponechání rozsvícené mlhovky v koloně oslepuje řidiče za vámi. V koloně za deště a mlhy umožňují správně rozsvícená potkávací světla včasnou reakci řidičů za vámi. Modelový výpočet viditelnosti na dálnici: Rozdíl mezi bezpečím a nárazem
Závažnost situace nejlépe dokládá technický výpočet reakční doby a brzdné dráhy při dálničním provozu na mokré vozovce:
Optické testy viditelnosti ukazují, že šedý, stříbrný nebo bílý automobil se zhasnutými zadními světly splývá v husté mlze a vodní tříšti s pozadím. Přijíždějící řidič za ním rozezná obrysy takového vozu na vzdálenost pouhých
30 až 35 metrů. Naproti tomu aktivní červená koncová světla potkávacího režimu jsou v identických podmínkách bezpečně viditelná na vzdálenost 140 až 180 metrů.
Při běžné dálniční rychlosti 130 km/h urazí automobil každou sekundu přesně
36,1 metru. To znamená: Při jízdě na denní svícení: Vzdálenost 35 metrů překoná auto za necelou jednu sekundu (0,97 s). Průměrná reakční doba řidiče – tedy okamžik od zrakového vjemu překážky přes vyhodnocení mozku až po sešlápnutí brzdového pedálu – činí u odpočatého člověka 1,0 až 1,2 sekundy. K nárazu do neosvětleného vozu tedy dojde dříve, než řidič za ním vůbec stihne začít brzdit. Při rozsvícených zadních světlech: Viditelnost na 150 metrů poskytuje řidiči za vámi časovou rezervu více než 4 sekundy. I se započtením reakční doby a delší brzdné dráhy na mokrém asfaltu (která ze 130 km/h činí kolem 80 až 90 metrů) má motorista dostatek prostoru pro včasné a plynulé zpomalení. Zadní mlhovka v koloně: Kdy pomáhá a kdy nebezpečně oslepuje
Samostatnou kapitolou podzimního cestování je používání zadního mlhového světla. Zatímco přední mlhovky jsou ze zákona dobrovolné, zadní mlhové světlo je povinné. Slouží k tomu, aby do vašeho vozu v husté mlze nenarazil rychleji jedoucí automobil zezadu.
Jakmile se však zařadíte do souvislé kolony vozidel a ve zpětném zrcátku vidíte, že za vámi v bezpečné vzdálenosti jede další automobil,
zadní mlhovku okamžitě vypněte. Intenzivní červené světlo mlhovky má násobně vyšší svítivost než běžná koncová světla (odpovídá brzdovým světlům). Řidič jedoucí za vámi je v koloně vystaven trvalému oslnění, rychle se mu unavují oči a může snadno přehlédnout okamžik, kdy skutečně šlápnete na brzdu. Jak připravit auto na sychravé podzimní jízdy
Viditelnost v podzimních plískanicích nezávisí pouze na poloze spínače světel. Osvojte si tři jednoduché zásady:
Přepněte světla manuálně: Pokud vaše auto po vypnutí motoru a uzamčení automaticky zhasne světlomety, nechte otočný ovladač trvale v poloze potkávacích světel. Vyhnete se tak riziku, že v ranním dešti zapomenete přepnout z automatiky. Zajistěte dokonalý výhled zevnitř: Vlhký podzimní vzduch způsobuje rychlé mlžení oken. Pamatujte, že zamlžená okna v autě spolehlivě odmlží klimatizace a čerstvý vzduch, nikoli zapnutá vnitřní recirkulace, která vzduch v kabině naopak ještě více nasytí vlhkostí. Jezděte plynule a s předstihem: V mlze a na mokré vozovce prudké změny rychlosti zvyšují riziko smyku i nedobrzdění. Stejně jako když počítáte, kdy se vyplatí zajet k levnější pumpě a kdy úsporu projedete, plynulá jízda bez zbytečného spěchu v náročném počasí šetří palivo, opotřebení brzd i vaše bezpečí.
Podzimní podmínky prověří pozornost každého řidiče. Nespoléhejte na to, že elektronika v autě vidí za vás. Pootočení spínače světel o jeden stupeň doprava zabere půl sekundy, ale může zabránit těžké havárii i zbytečné pokutě.
Zdroje fotografií auto_v_huste_mlze_denni_sviceni: Marek Ślusarczyk / Wikimedia CC BY 3.0 predni_led_denni_sviceni_auto: Thermos / Wikimedia CC BY-SA 3.0 kolona_aut_mlha_dest_svetla: Daniel Tobi Onipe / Wikimedia CC BY-SA 4.0