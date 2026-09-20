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Smrtící zlozvyk českých řidičů v dešti. S denním svícením do vás vzadu řidiči narazí v plné rychlosti

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S příchodem podzimních mlh a dešťů vyjíždějí na silnice auta, která jsou zezadu neviditelná. Automatické denní svícení totiž reaguje na šero, nikoli na mlhu. Řidiči tak často jedou vzadu zhasnutí a riskují střet i blokovou pokutu.
Osobní automobil jedoucí po silnici v husté bílé mlze.

Osobní automobil jedoucí po silnici v husté bílé mlze.

Zdroj: Marek Ślusarczyk / Wikimedia CC BY 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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