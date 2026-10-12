Úder dronů na ruská datová centra: Všechny tři superpočítače firmy Yandex údajně mimo provoz

Ukrajinské
drony během čtyř dnů zasáhly tři datová centra ruského technologického koncernu Yandex. Podle opozičního ruského média T-invariant, které cituje server Militarnyi, tím mohly vyřadit všechny tři superpočítače společnosti. Nezávisle potvrzené to zatím není, a Yandex odmítl říct, zda se útok superpočítačů dotkl.
VIDEO
Jde o událost s širokým dosahem. Agentura Reuters označila útok na Sasovo za první velký zásah ruského datového centra od začátku války. Válka dronů se tak podle otevřených zdrojů přesouvá od rafinerií a přístavů také k digitální infrastruktuře.
Yandex: Tři útoky za čtyři dny
První úder dopadl v noci na 8. října na datové centrum Sasovo v Rjazaňské oblasti. Yandex potvrdil požár a pozastavení provozu na tomto místě, které hostí desítky tisíc serverů. Centrum funguje od roku 2014 v areálu bývalého podniku Sasta.
Druhý zásah následoval 9. října v Kalužské oblasti. Yandex uvedl, že
několik modulů tamního datového centra bylo zcela vyřazeno z provozu. Podle Militarnyi jde o největší datové centrum firmy, které v průmyslovém parku Grabcevo působí od roku 2022.
Třetí útok se podle Militarnyi odehrál 11. října na centrum ve Vladimiru. O útocích informují primárně ukrajinská média a otevřené zdroje.
Tři superpočítače Yandexu a jejich technické parametry
Yandex provozuje tři superpočítače určené k trénování neuronových sítí. Všechny jsou postavené na stejné architektuře:
procesory AMD EPYC, GPU NVIDIA A100, propojení sítí InfiniBand. Nvidia A100, Nvidia
Podle dostupných údajů mají výkon:
Chervonenkis (Sasovo): 29,42 petaflopů, nejvýkonnější superpočítač firmy, Lyapunov (Sasovo): 20,03 petaflopů, Galushkin (Vladimir): 20,64 petaflopů.
Chervonenkis se při uvedení v roce 2021 umístil na 19. místě žebříčku TOP500. Dnes už je v druhé stovce, protože sankce brání modernizaci. Podle Reuters Yandex systémy využívá k trénování svého velkého jazykového modelu YandexGPT.
Špičkový výkon Chervonenkise je nyní o řády nižší než u nejvýkonnějších strojů světa. Ruský průmysl ho přesto bral jako domácí základ pro trénování AI.
Potvrzeno je poškození datových center Sasovo a Kaluga, a to samotným Yandexem. Sasovo hostí dva ze tří superpočítačů firmy, Lyapunov a Chervonenkis. Yandex také sdělil, že zatím nemůže potvrdit, zda půjde zařízení v Sasovu obnovit.
Tvrzení, že všechny tři superpočítače jsou mimo provoz, pochází z T-invariantu a zprostředkovaně z webu Militarnyi. Yandex je zatím nepotvrdil. Rozsah škod na samotných výpočetních systémech proto zůstává nejasný.
Meduza navíc upozorňuje, že není jasné, zda bylo zamýšleným
cílem dronů datové centrum, nebo sousední průmyslový závod. Areál Sasta podle dostupných zpráv zahrnuje dílny, výzkumná pracoviště a slévárnu pro ruský obranný průmysl. Obnova pod sankcemi bude obtížná
Následky pocítili zákazníci, když výpadek zasáhl weby Ruských drah, operátora MegaFon i několika médií, která na infrastruktuře Yandexu závisejí. Podle The Moscow Times, kterou cituje Militarnyi, se problémy projevily i mimo Rusko.
Akcie společnosti na Moskevské burze po zprávě o útoku klesly zhruba o čtyři procenta.
Obnova případně poškozených superpočítačů bude velmi obtížná nejen díky globálnímu nedostatku čipů a komponent. Primárním problémem jsou sankce díky kterým je dovoz přes neoficiální kanály velmi drahý.
Které superpočítače Rusku zůstaly a války o datová centra
Podle Militarnyi leží jediné dva z šesti největších ruských systémů, které jsou relativně chráněné, ve Skolkovu u Moskvy. Jde o Christofari a Christofari Neo společnosti Sber. Oblast kryje protivzdušná obrana hlavního města.
Další systém, GROM telekomunikační společnosti MTS, stojí v Lytkarinu u Moskvy. Zbylá centra Yandexu jsou v Mytišči a Ivantějevce.
Útoky fungují samozřejmě obousměrně. Ruské ministerstvo obrany tvrdilo, že
ukrajinská datová centra zpracovávají zpravodajská data pro ukrajinské ozbrojené síly. Podle DCD utrpělo škody od dronů několik ukrajinských zařízení, mimo jiné Parkovyi, MiroHost, Datagroup či Vodafone Ukraine.
Případ ukrajinským a ruských datových center zároveň ukazuje, že
datová centra se stala legitimním cílem válečných operací. Chránit je bude muset každý stát, který na nich staví ekonomiku i obranu.
Zdroj:
Militarnyi, Meduza, Kyiv Post, The Star Autor/Licence fotografie: Superpočítač Chervonenkis, Yandex press service