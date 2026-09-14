Rusko staví betonové hangáry pro strategické bombardéry Tu-160 na základně Engels-2 na ochranu před drony

Rusko dokončuje rozsáhlý program výstavby nových hangárů na letecké základně Engels-2, jednom z klíčových zázemí pro strategické bombardéry ruského letectva. Satelitní snímky i fotografie šířené ruskými a ukrajinskými zdroji ukazují, že několik masivních staveb se blíží finální podobě.
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Ta má poskytnout bombardérům výrazně vyšší ochranu před útoky dronů a raketami. Projekt přichází v době, kdy základna Engels-2 patří dlouhodobě mezi nejčastější cíle ukrajinských úderů na dálku.
Engels-2 jako klíčový cíl dálkových úderů
Základna Engels-2 hostí bombardéry Tu-95MS a Tu-160 a od začátku rusko-ukrajinské války se stala jedním z nejvýznamnějších
terčů ukrajinských dronových operací. Nejvýraznější útok proběhl v prosinci 2022, kdy dron poškodil letouny na zemi a způsobil oběti na životech.
V srpnu 2025 satelitní snímky potvrdily poškození ruského strategického raketového bombardéru Tu-95MS na letecké základně Engels-2 v Saratovské oblasti.
Analytici ze skupiny AviVector zveřejnili snímky letiště s jasně viditelným poškozeným Tu-95. V důsledku útoku utrpěl ruský bombardér vážné poškození pravého křídla, jehož část se dokonce odlomila.
Výstavba opevněných úkrytů je součástí širšího ruského úsilí o posílení ochrany klíčových cílů proti dronům a raketám. Souběžně s tím
Rusko rozmisťuje i další prvky protivzdušné obrany, včetně systémů vhodných proti dronům a vrtulníků nasazovaných v roli obrany proti bezpilotním prostředkům. Nové hangáry pro Tu-160
Nové stavby mají podle dostupných snímků následující přibližné parametry:
půdorys přibližně 63 × 63 metrů, tedy téměř 4 000 m² podlahové plochy na jednu stavbu (užitná plocha bude nižší kvůli nosným konstrukcím a vybavení) boční stěny vysoké přibližně sedm metrů maximální výška konstrukce kolem 17 metrů, dostatečná pro těžké bombardéry ochranné bariéry za úkryty určené k odklonu výfukových plynů motorů při jejich provozu na místě vyhrazené pojezdové dráhy vedoucí přímo ke stavbám
Kombinace těchto prvků naznačuje, že nejde o pouhé skladovací haly, ale o funkční letecké úkryty napojené na provozní infrastrukturu základny. Bombardéry by v nich teoreticky mohly být servisovány a připravovány k letu ještě před přesunem na dráhu.
Tu-95, Sergey Kustov, CC BY-SA 3.0
Rozměry 63 × 63 metrů odpovídají potřebám velmi velkých letounů, jako jsou
Tu-95MS a Tu-160, jež svými rozměry výrazně převyšují běžné taktické bojové letouny. Zatímco klasická skladovací hala chrání letoun především před počasím a nabízí jen omezenou míru utajení, úkryt napojený přímo na síť pojezdových drah se může stát součástí běžného provozu letky. New START: Otázka porušení smluv mezi USA a Ruskem
Klíčovou otázkou je, zda budování takových úkrytů neporušuje dosavadní smlouvy o omezení strategických zbraní mezi USA a Ruskem.
Smlouva New START z roku 2010 obsahovala v článku X zákaz používání maskovacích opatření, která by bránila ověřování plnění smlouvy prostřednictvím technických prostředků, tedy především družicovým průzkumem.
Tento zákaz se však podle textu smlouvy i podle praxe navazující na předchozí smlouvu START I nevztahoval na takzvané „environmental shelters“, tedy stavby chránící techniku před povětrnostními vlivy.
Právě proto byly bombardéry během inspekcí fotografovány bez plachet a krytů, ale trvalé hangáry samy o sobě smluvním zákazem výslovně postiženy nebyly.
Zvyk parkovat těžké bombardéry na otevřených plochách tak byl spíše zavedenou praxí spojenou s transparentností než doslovným požadavkem textu smlouvy. Tu-160, Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0
Praktický význam této otázky navíc v současnosti výrazně klesl. Rusko v roce 2023 pozastavilo svou účast na ověřovacím mechanismu New START, včetně inspekcí na místě, a samotná smlouva pak 5. února 2026 zcela vypršela poté, co se strany nedohodly na jejím prodloužení.
Rusko krátce předtím nabídlo jednostranné dodržování centrálních početních limitů po dobu jednoho roku bez ověřovacích mechanismů, americká strana na návrh oficiálně nereagovala.
Od února 2026 tak mezi USA a Ruskem neexistuje žádná právně závazná smlouva omezující počty ani rozmístění strategických jaderných zbraní, včetně bombardérů.
Výstavba pevných hangárů na Engels-2 se tedy odehrává mimo jakýkoli platný smluvní rámec a nemůže být z právního hlediska považována za porušení dohody, která už neplatí.
Nové hangáry na základně Engels-2 představují reakci na několik let trvající hrozbu ukrajinských dronových úderů na ruské strategické letectvo. Z technického hlediska jde o stavby navržené pro plnohodnotný provoz, nikoli jen skladování.
Zdroj:
Military Watch Magazine, U.S. Department of State Autor/Licence fotografie: Tu-160, Alex Beltyukov, CC BY-SA 3.0