Ruské FPV drony jako vlaštovky: Na elektrickém vedení číhají na svou oběť

Podle videozáběrů, které 5. listopadu 2026 zveřejnil ruský propagandistický server Topwar.ru, používají ruští operátoři
FPV drony zavěšené na vedení vysokého napětí. Drony se k vodiči zachytí speciálními háky a čekají na cíl. Jakmile kamera zachytí techniku protivníka, operátor dron od vodiče odpojí a vyšle ho do útoku. Jako vlaštovky: Drony čekají na vedení
Nejde o nový typ zbraně, ale o nové místo, odkud
čekající dron operuje. Ruský zdroj popisuje několik FPV dronů zavěšených na lince vysokého napětí.
Zveřejněné záběry podle autora
ukazují drony zachycené na vodiči speciálními háky. Ruský text tuto metodu shrnuje heslem „vysoko sedím, daleko vidím“. Drony mají pozorovat okolí a zaútočit na vozidla ukrajinské armády nebo Národní gardy, jakmile se objeví. Sleeper drones: Jak taktika funguje
Dron se odpojuje od vodiče až ve chvíli, kdy operátor rozpozná cíl. Základní princip podle dostupného popisu je následující:
dron je zavěšen na vodiči pomocí háků, jeho kamera sleduje okolní komunikaci nebo terén, po spatření cíle se operátor rozhodne dron „sundat“ z vedení, následuje klasický útok FPV dronu na vybraný cíl.
Technické parametry, tedy typ dronu, dosah, výdrž baterie nebo konstrukce háků, zdroj neuvádí.
Čekající dron je v ruské terminologii označován jako „ždun“. Taktika „zálohy pomocí“čekajících“ FPV dronů se přitom na frontě vyvíjí už delší dobu.
Různé zdroje popisují tzv. „sleeper drones“, tedy FPV drony upravené pro dlouhý pohotovostní režim. Používají optické vlákno místo rádiového spojení, takže je běžné systémy radioelektronického boje nezachytí. Ukrajinský zdroj citovaný serverem Euromaidan Press uvádí, že
Rusko od konce 2024 výrazně rozšířilo používání FPV dronů různých typů, včetně těch na optickém kabelu, a že často využívá zálohy z pozemních pozic. FPV drone, Free for use under the Pixabay Content License
Taktika se netýká jen jedné strany. Podle dostupných analýz ji využívají Rusko i Ukrajina a některé ruské drony typu Joker mají vydržet v záloze až měsíc.
Ukrajinská varianta „lurk-and-strike“ podle Forbesu obchází omezenou dobu letu FPV dronů přibližně 20 minut tím, že dron čeká v místě budoucího cíle.
Na webu se objevily i záběry ruských „sleeper drones“ se solárními panely, která napájí čekající dron.
VIDEO
Zavěšení na vedení vysokého napětí tak logicky navazuje na pozemní skrýše. Místo křoví nebo trosek využívá infrastrukturu, která je na frontě i v týlu běžně přítomná. Proč vedení vysokého napětí: výhody
Hlavní výhodou je výhled z výšky a kamufláž.
Autor zdroje tvrdí, že malý dron na vodiči lze ze země obtížně rozpoznat a lze ho zaměnit za součást vedení. Podle Rusů prý pokus o zničení dronu na lince poškodí samotné vedení a způsobí výpadky elektřiny.
Propagandistický ruský web Topwar také zmiňuje, že
FPV drony by bylo možné dopravit na stovky kilometrů pomocí dronů typu Geran a využít je k úderům či průzkumu v hlubokém týlu.
Pokud se informace o zavěšení FPV dronů na vedení potvrdí, přibude tak pro ukrajinské obránce další místo, které je třeba kontrolovat. Dosud šlo hlavně o zem a vegetaci, nyní půjde i o infrastrukturu nad hlavou.
Zdroj:
United24 media, Topwar.ru Autor/Licence fotografie: Dron na elektrickém vedení, screenshot z VK video