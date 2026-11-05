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V Rusku shořel při startu Su-57: Ukrajinská rozvědka zmiňuje nekvalitní palivo

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Ukrajinská rozvědka potvrdila zničení ruského Su-57 při startu motorů v Achtubinsku. Příčinou jde dle HUR kvalita paliva.
V Rusku shořel při startu Su-57: Ukrajinská rozvědka zmiňuje nekvalitní palivo

V Rusku shořel při startu Su-57: Ukrajinská rozvědka zmiňuje nekvalitní palivo

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 17:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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