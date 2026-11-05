V Rusku shořel při startu Su-57: Ukrajinská rozvědka zmiňuje nekvalitní palivo

Ruský stíhací letoun
při startu motorů. Ukrajinská vojenská rozvědka HUR to 2. listopadu potvrdila a jako možnou příčinu uvedla nekvalitní palivo. Su-57 shořel 29. října 2026 na letišti v Achtubinsku
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Ruská strana událost podle dostupných zdrojů nepotvrdila a nezávislé vyšetřování neexistuje, takže příčina zůstává zkrajinskou hypotézou.
Původní informace přišla z OSINT kanálu, HUR ji o čtyři dny později potvrdila. Kanál „Absolutně spolehlivý zdroj“ ji zveřejnil 30. října. Kyiv Post tehdy uvedl, že podle Google Maps jde o letiště v Achtubinsku, ale nemohl ověřit datum snímku ani to, zda jde o Su-57.
Zdroje se v popisu liší. Kyiv Post píše o „zničeném“ stroji, ukrajinská média místy jen o „poškozeném“. HUR označila událost za explozi.
Příčina dle Ukrajiny: Nekvalitní palivo
HUR považuje za možnou příčinu špatnou kvalitu paliva, ale pro své tvrzení nemá důkazy. Ve své zprávě uvádí, že motory AL-41F1 (Izdělije 117) mohou
katastrofálně selhat mimo jiné kvůli nekvalitnímu palivu. Podle ní se stejné palivo používá i u proudových dronů Geran 4 a 5, jejichž nasazení od léta 2026 vzrostlo.
Problém tedy nemá být v samotném druhu paliva, ale v jeho kvalitě a původu.
Ruská palivová krize během války s Ukrajinou
Ruská palivová krize je doložena více zdroji. Ukrajinské údery na rafinerie výrazně omezily domácí produkci.
Rusko od 1. června 2026 zakázalo vývoz leteckého paliva do 30. listopadu (Bloomberg, RBC-Ukraine). Vývoz podle dat Kpler, které cituje Reuters, klesl na zhruba 13 tisíc barelů denně z přibližně 30 tisíc v roce 2025. Podle Meduzy Rusko dováží letecké palivo z Běloruska téměř čtyřnásobným tempem oproti loňsku. V srpnu podle Moscow Times povolilo uvolnění normy: bod tuhnutí leteckého kerosinu smí být už −50 °C místo dřívějších −60 °C. V září zavedlo 26 velkých ruských letišť omezení tankování.
Ukrajinská HUR dále tvrdí, že dodávky pro
výrobce Su-57 zajišťuje sankcionovaná firma RN-Aero. Ukrajinský server Dialog.ua uvádí, že v září přišlo z Indie přes Malajsii více než 37 tisíc tun leteckého paliva. Su-57, Vladislav06112019 – Own work, CC BY-SA 4.0 Su-57: Čtvrtá ztráta za rok
Pokud se vše potvrdí,
jde o čtvrtý Su-57 poškozený nebo ztracený v roce 2026. Dva stroje měly být podle velitele ukrajinských bezpilotních systémů Roberta Brovdiho zasaženy v dubnu dronem na letišti Šagol. Třetí se zřítil 23. července u Moskvy.
Podle The National Interest
mělo Rusko kolem 32 Su-57 včetně prototypů, zatímco plánovaných bylo 76. Každá ztráta proto znamená citelný zásah do už tak malé flotily stroje, který Rusko považuje za 5. generaci.
Achtubinsk je sídlem Státního leteckého zkušebního střediska, kde se Su-57 testují a předávají letectvu. Jde o letiště, které už bylo cílem ukrajinských útoků, například v červnu 2024.
Zdroj:
Kyiv Post, HUR, Dialog.ua Autor/Licence fotografie: Su-57, United Aircaft Company