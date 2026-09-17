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Tvrdý dopad Agáty Hanychové. Během několika týdnů přišla o miliony

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Ještě před dvěma lety patřil společný podcast Agáty Hanychové a Ornelly Koktové k mimořádně úspěšným projektům na placené platformě HeroHero. Po rozpadu jejich spolupráce ale přišla výrazná změna. Aktuální údaje ukazují, že někdejší tisíce předplatitelů postupně zmizely.
Tvrdý dopad Agáty Hanychové. Během několika týdnů přišla o miliony

Tvrdý dopad Agáty Hanychové. Během několika týdnů přišla o miliony

Zdroj: nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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