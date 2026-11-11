Troubu před vánočním pečením vyčistíte bez zbytečného drhnutí. Nejdříve zjistěte typ povrchu

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Troubu před vánočním pečením vyčistíte bez zbytečného drhnutí. Nejdříve zjistěte typ povrchuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zapečená mastnota na dně trouby se čistí jinak než sklo dvířek nebo katalytická vložka. Univerzální postup pro všechny přístroje proto neexistuje. Před větším úklidem je důležité zjistit, jaký způsob čištění vaše trouba umožňuje. Nevhodný prostředek nebo hrubá houbička mohou povrch poškodit i při jediném použití.
Troubu před vánočním pečením vyčistíte bez zbytečného drhnutí. Nejdříve zjistěte typ povrchuZdroj: zinkevych / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 11.11.2026 08:12
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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