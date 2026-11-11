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Troubu před vánočním pečením vyčistíte bez zbytečného drhnutí. Nejdříve zjistěte typ povrchu

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Zapečená mastnota na dně trouby se čistí jinak než sklo dvířek nebo katalytická vložka. Univerzální postup pro všechny přístroje proto neexistuje. Před větším úklidem je důležité zjistit, jaký způsob čištění vaše trouba umožňuje. Nevhodný prostředek nebo hrubá houbička mohou povrch poškodit i při jediném použití.
Troubu před vánočním pečením vyčistíte bez zbytečného drhnutí. Nejdříve zjistěte typ povrchu

Troubu před vánočním pečením vyčistíte bez zbytečného drhnutí. Nejdříve zjistěte typ povrchu

Zdroj: zinkevych / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 08:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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