Muškáty můžete uchovat do dalšího roku. V zimovišti jim často škodí příliš vody

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Muškáty můžete uchovat do dalšího roku. V zimovišti jim často škodí příliš vodyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Muškátům nemusí po sezoně skončit život v odpadu. Zdravé rostliny mohou přečkat zimu a na jaře znovu obrůst. Potřebují však jiné podmínky než v době, kdy zaplňovaly balkon květy. Zvlášť nebezpečná bývá kombinace chladu, nedostatku světla a stále mokrého substrátu.
Muškáty můžete uchovat do dalšího roku. V zimovišti jim často škodí příliš vodyZdroj: Karjalainen / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 11.11.2026 12:13
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