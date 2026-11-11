Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Muškáty můžete uchovat do dalšího roku. V zimovišti jim často škodí příliš vody

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Muškátům nemusí po sezoně skončit život v odpadu. Zdravé rostliny mohou přečkat zimu a na jaře znovu obrůst. Potřebují však jiné podmínky než v době, kdy zaplňovaly balkon květy. Zvlášť nebezpečná bývá kombinace chladu, nedostatku světla a stále mokrého substrátu.
Muškáty můžete uchovat do dalšího roku. V zimovišti jim často škodí příliš vody

Muškáty můžete uchovat do dalšího roku. V zimovišti jim často škodí příliš vody

Zdroj: Karjalainen / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 12:13

Reklama
Další články z EXTRAINFO.cz
Mobil hlásí plné úložiště, ale fotografie nechcete smazat. Nejdříve si ověřte, kde máte kopii
Mobil hlásí plné úložiště, ale fotografie nechcete smazat. Nejdříve si ověřte, kde máte kopii
Růže před zimou potřebují ochranu. S hlubokým řezem ale u mnoha z nich počkejte
Růže před zimou potřebují ochranu. S hlubokým řezem ale u mnoha z nich počkejte

Podzimní péče o růže nezačíná tím, že všechny keře ostříháte na stejnou výšku. Jinak se připravují záhonové...

Troubu před vánočním pečením vyčistíte bez zbytečného drhnutí. Nejdříve zjistěte typ povrchu
Troubu před vánočním pečením vyčistíte bez zbytečného drhnutí. Nejdříve zjistěte typ povrchu

Zapečená mastnota na dně trouby se čistí jinak než sklo dvířek nebo katalytická vložka. Univerzální postup...

Zpráva o nedoručeném balíku může připravit o peníze. Pozor na doplatek několika korun
Zpráva o nedoručeném balíku může připravit o peníze. Pozor na doplatek několika korun

Balík údajně čeká na doplnění adresy a k jeho doručení chybí malý poplatek. Podobná SMS nebo e-mail může...

Internet v obýváku funguje, v ložnici sotva. Za slabou Wi-Fi může i poloha routeru
Internet v obýváku funguje, v ložnici sotva. Za slabou Wi-Fi může i poloha routeru

Router schovaný za televizí nebo uvnitř skříňky může zbytečně zhoršovat pokrytí domácnosti. Signál oslabují...

Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

Všechny články tohoto autora →
EXTRAINFO.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.