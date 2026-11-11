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Růže před zimou potřebují ochranu. S hlubokým řezem ale u mnoha z nich počkejte

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Podzimní péče o růže nezačíná tím, že všechny keře ostříháte na stejnou výšku. Jinak se připravují záhonové růže, jinak velké keřové odrůdy a jinak popínavé rostliny. Před zimou je důležité omezit poškození větrem a chránit citlivé části. Silný řez ve špatnou dobu může příští sezonu připravit některé růže o květy.
Růže před zimou potřebují ochranu. S hlubokým řezem ale u mnoha z nich počkejte

Růže před zimou potřebují ochranu. S hlubokým řezem ale u mnoha z nich počkejte

Zdroj: wirestock / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 09:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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