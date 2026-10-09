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Trhy, myslivecký den, Celine Dion i extraligový hokej lákají na víkend v Hradci

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Hradec Králové čeká nabitý víkend. V sobotu lákají farmářské trhy, Den s myslivci nebo festival RecyUpcy, v neděli se přidá extraligový hokej a velká show s hity Celine Dion.
Trhy, myslivecký den, Celine Dion i extraligový hokej lákají na víkend v Hradci

Trhy, myslivecký den, Celine Dion i extraligový hokej lákají na víkend v Hradci

Zdroj: Městské lesy Hradec Králové a.s.
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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