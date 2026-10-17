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Třetí rána egyptská – Komáři

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Po krvavých vodách a záplavě žab se Egypt musel vypořádat s dalším trestem božím – invazí nepříjemných komárů a další podobné havěti. Jak se k třetí ráně egyptské postavil faraon, a co následovalo?
Třetí rána egyptská – Komáři

Třetí rána egyptská – Komáři

Zdroj: Galerie Wellcome Collection / Creative commons, CC-BY-SA,https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 08:30

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