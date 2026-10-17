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Jonathan Milan překonal světový rekord. Sprinter z Tour de France ukázal, proč jeho síla funguje i na čtyřech kilometrech

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Jonathan Milan patří mezi nejrychlejší muže silniční cyklistiky. V pátek ale v Šanghaji předvedl výkon, který se s klasickým sprinterským finišem nedá srovnat. Ve stíhacím závodě na čtyři kilometry zajel světový rekord 3:58,850 a následně získal titul mistra světa. Šestnáct kol na velodromu zvládl průměrnou rychlostí přes 60 km/h. Jak je možné, že závodník, který na Tour de France vítězí v hromadných dojezdech, dokáže dominovat i disciplíně, v níž musí téměř čtyři minuty udržovat extrémní výkon?
Jonathan Milan překonal světový rekord. Sprinter z Tour de France ukázal, proč jeho síla funguje i na čtyřech kilometrech

Jonathan Milan překonal světový rekord. Sprinter z Tour de France ukázal, proč jeho síla funguje i na čtyřech kilometrech

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 17.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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