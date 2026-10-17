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Víkendová možnost nahlédnout do Průmyslového paláce. Jeho rekonstrukce stála 3 miliardy

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Lidé si mohou dnes a v neděli zdarma prohlédnout opravený a dostavěný Průmyslový palác na Výstavišti. Prohlídky se konají po oba dny od 10:00 do 18:00. Praha dokončila jeho dostavbu v září. Stavební práce trvaly více než čtyři a půl roku a stály zhruba tři miliardy korun.
Víkendová možnost nahlédnout do Průmyslového paláce. Jeho rekonstrukce stála 3 miliardy

Víkendová možnost nahlédnout do Průmyslového paláce. Jeho rekonstrukce stála 3 miliardy

Zdroj: Jan Šebek, Výstaviště Praha
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 08:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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