Víkendová možnost nahlédnout do Průmyslového paláce. Jeho rekonstrukce stála 3 miliardy

Víkendová možnost nahlédnout do Průmyslového paláce. Jeho rekonstrukce stála 3 miliardyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Víkendová možnost nahlédnout do Průmyslového paláce. Jeho rekonstrukce stála 3 miliardyZdroj: Jan Šebek, Výstaviště Praha
Článek byl publikován 17.10.2026 08:21
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