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Policisté zastavili dva jezdce na elektrokoloběžkách. Jeden byl pod vlivem drog

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Dva případy nebezpečné jízdy na elektrokoloběžkách řešili v říjnu dopravní policisté v Karlovarském kraji. V Karlových Varech zastavili muže, který měl pozitivní test na drogy a blokovaný řidičský průkaz. V Chebu zase zjistili, že jezdec na elektrokoloběžce se sedadlem nikdy nevlastnil řidičák.
Policisté zastavili dva jezdce na elektrokoloběžkách. Jeden byl pod vlivem drog

Policisté zastavili dva jezdce na elektrokoloběžkách. Jeden byl pod vlivem drog

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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