Policisté zastavili dva jezdce na elektrokoloběžkách. Jeden byl pod vlivem drog

Policisté zastavili dva jezdce na elektrokoloběžkách. Jeden byl pod vlivem drogPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policisté zastavili dva jezdce na elektrokoloběžkách. Jeden byl pod vlivem drogZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 17.10.2026 09:00
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