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Kontroverzní vláda Václava II. I přes jeho pasivitu Čechy dokázaly vzkvétat

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Václav II. se v učebnicích dějepisu řadí mezi méně často opěvované panovníky. Přesto však dokázal svými politickými rozhodnutími výrazně přispět k rozvoji českých zemí. Jak se mu to podařilo?
Kontroverzní vláda Václava II. I přes jeho pasivitu Čechy dokázaly vzkvétat

Kontroverzní vláda Václava II. I přes jeho pasivitu Čechy dokázaly vzkvétat

Zdroj: Public domain, Wikimedia commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 05:00

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