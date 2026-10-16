Kontroverzní vláda Václava II. I přes jeho pasivitu Čechy dokázaly vzkvétat

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Kontroverzní vláda Václava II. I přes jeho pasivitu Čechy dokázaly vzkvétatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Václav II. se v učebnicích dějepisu řadí mezi méně často opěvované panovníky. Přesto však dokázal svými politickými rozhodnutími výrazně přispět k rozvoji českých zemí. Jak se mu to podařilo?
Kontroverzní vláda Václava II. I přes jeho pasivitu Čechy dokázaly vzkvétatZdroj: Public domain, Wikimedia commons
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 16.10.2026 05:00
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