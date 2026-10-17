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Zneužili identitu desítek žen z Ukrajiny. Podvod jim vynesl skoro tři miliony

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Dennívýzva
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Kriminalisté uzavřeli vyšetřování rozsáhlého podvodu s příspěvky pro solidární domácnosti. Dva muži a dvě ženy měli stát připravit o téměř 2,8 milionu korun. Policie předá spis státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby.
Zneužili identitu desítek žen z Ukrajiny. Podvod jim vynesl skoro tři miliony

Zneužili identitu desítek žen z Ukrajiny. Podvod jim vynesl skoro tři miliony

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 09:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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