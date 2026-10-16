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Hodina má 60 minut a den má 24 hodin. Naše pojetí času vytvořili Sumerové před 5000 lety

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Sumerové rádi pozorovali nebesa a byli skvělými astronomy a matematiky. Například uspořádali hvězdy do nám známých souhvězdí a vytvořili také první číselnou soustavu. Zároveň jako první rozdělili den do 24 hodin a hodinu do 60 minut.
Hodina má 60 minut a den má 24 hodin. Naše pojetí času vytvořili Sumerové před 5000 lety

Hodina má 60 minut a den má 24 hodin. Naše pojetí času vytvořili Sumerové před 5000 lety

Zdroj: Melinda Nagy / Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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