Make-up se žmolkuje, slézá nebo zvýrazňuje suchá místa? Možná za to nemůže make-up

Žmolky nejsou automaticky známka špatného produktu
Kosmetické „žmolkování“, anglicky pilling, je situace, kdy se nanesené vrstvy na pleti začnou shlukovat do drobných válečků nebo šupinek. Vypadá to trochu jako guma na papíře: čím více se snažíš produkt rozetřít, tím více drobků vzniká. Svést všechno na levný make-up nebo na údajně neslučitelné složky by ale bylo předčasné. Roli může hrát stav pokožky, množství vrstev, technika aplikace i konkrétní textura přípravků.
Ve studii publikované v odborném časopise International Journal of Cosmetic Science vědci sledovali 528 žen při nanášení pečujících produktů, opalovacího přípravku a make-upu. Žmolkování zaznamenali u 217 účastnic, tedy u přibližně 41 procent. Nejvíce případů se objevilo po nanesení ochranného SPF přípravku na předchozí vrstvy. Zároveň vyšlo najevo, že intenzivní roztírání podporovalo tvorbu žmolků. Důležité je i to, že následný make-up v této konkrétní studii vzniklé žmolky často naopak zmírnil. Jednoduché pravidlo „SPF a make-up se nesnášejí“ tedy neplatí.
1. Když začne obličej drobit už po krému
Než obviníš make-up, vyzkoušej své ranní vrstvy odděleně. Po vyčištění pleti nanes běžné množství krému a sleduj, zda se nezačne žmolkovat už při jemném přejetí prstem. Pokud ano, může být příčina v samotném produktu, množství nebo kombinaci se sérem pod ním. Husté vrstvy často svádějí k tomu, že je člověk masíruje déle, než je potřeba.
Zkus jedno ráno vynechat nepovinné sérum a použít jen jemnou hydrataci, vhodnou sluneční ochranu a make-up. Nejde o doporučení vynechávat SPF: ochranu před UV zářením kvůli lepšímu líčení neobětujeme. Smyslem je změnit ostatní proměnné, aby šlo poznat, která vrstva problém vytváří.
2. Když se žmolky objeví až při SPF
Ochranné přípravky mohou vytvářet film, který se při dalším intenzivním roztírání narušuje. U některých kombinací to vede k drobným shlukům na povrchu kůže. Zkus SPF nanášet rovnoměrně a bez zbytečného dlouhého masírování. Po aplikaci nech přípravek přirozeně usadit podle pokynů výrobce, teprve potom pokračuj dekorativní kosmetikou.
Přitom platí jedno důležité pravidlo: kvůli žmolkování nesnižuj doporučené množství SPF. Pokud správně nanesený přípravek s tvým líčením soustavně nefunguje, lepší je najít jinou vhodnou texturu. Příliš tenká vrstva ochrany není dobrý kosmetický kompromis.
3. Když se make-up rozpadá kolem nosu a úst
Tady už nemusí jít o žmolkování. Make-up se během dne může oddělovat v místech, kde je pokožka mastnější, kde se často dotýkáš obličeje nebo kde se přirozeně pohybují mimické svaly. Velké množství korektoru v záhybech kolem nosu navíc často zvýrazní texturu místo toho, aby ji schovalo.
Zkus make-up nanášet po menších dávkách. Nos a okolí úst často nepotřebují druhou silnou vrstvu, ale jen tenkou úpravu tam, kde se skutečně objevuje zarudnutí. Pokud se barva během dne ztrácí, nejprve jemně odsaj přebytečný maz a teprve pak lokálně oprav krytí. Vrstva na vrstvu bez přípravy obvykle nevypadá lépe.
4. Když se zvýrazní suché šupinky
Na suchých místech se pigment snadno zachytává v nerovnostech. Někdy je na vině nevhodná textura make-upu, jindy oslabená kožní bariéra nebo příliš agresivní čištění. Častý reflex vzít peeling a všechno „obrousit“ může problém ještě zhoršit, zejména pokud je pokožka podrážděná.
Při přetrvávajícím suchu zkus na několik dní omezit nadbytečné aktivní látky a soustředit se na jednoduchou hydratační péči. Před líčením může pomoci lehká, dobře snášená vrstva krému; silné mastné nánosy ovšem nejsou zárukou lepšího výsledku. U šupinek funguje spíš trpělivost než kartáčování pleti do hladka.
5. Když produkt pracně roztíráš, až se sám smaže
Na technice skutečně záleží. Ve zmiňované studii vedlo roztírání v kruzích nebo dlouhými tahy k většímu počtu epizod žmolkování. Při vrstvení dekorativní kosmetiky proto můžeš vyzkoušet jemné vtlačování houbičkou nebo krátké lehké tahy místo opakovaného přejíždění téhož místa. Není to univerzální recept pro každý přípravek, ale je to jednoduchá změna, která nestojí ani korunu.
Pokud se sráží pouze kombinace jednoho konkrétního krému a jednoho make-upu, vyzkoušej je zvlášť s jinými produkty. Často tak rychleji zjistíš, co se děje, než při hledání na internetu, zda jsou všechny tvoje výrobky „vodové“ nebo „silikonové“. Kosmetické receptury jsou složitější a podobné zkratky nejsou spolehlivým testem kompatibility.
Malý ranní test místo velkého nákupu
Při dalším líčení si dej za úkol změnit jen jednu věc: množství krému, počet sérových vrstev, techniku nanášení, případně samotný produkt. Pokud změníš všechno najednou, nezjistíš nic. Nezapomeň ani na čisté pomůcky a přiměřené vyschnutí jednotlivých vrstev. Dobře fungující ranní rutina obvykle není ta nejdelší, ale ta, u které víš, co každý krok dělá.
Poznámka ke zdraví pokožky: Pokud je šupinatění spojené se svěděním, pálením, praskáním nebo přetrvávajícím zarudnutím, neřeš ho jen kosmetickým trikem. Může jít o kožní obtíže, které je vhodné konzultovat s dermatologem.
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Zdroje: International Journal of Cosmetic Science – Understanding the causes of skincare product pilling [1].