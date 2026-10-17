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Starou komodu na bílo klidně natřete. Probroušenou dýhu ale barva neopraví

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Bílý nátěr změní vzhled komody. Před broušením ale posuďte původní povrch a dýhu. Srovnání návodů dvou výrobců ukazuje rozdíly v přípravě i čekání.
Hnědá komoda s výraznou kresbou dřeva a kovovým kováním na zásuvkách

Hnědá komoda s výraznou kresbou dřeva a kovovým kováním na zásuvkách

Zdroj: Pavel Ševela / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 09:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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