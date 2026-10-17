Olejová skvrna na hladině, barel na dně jezera. Hasiči cvičili na ekologickou havárii

Olejová skvrna na hladině, barel na dně jezera. Hasiči cvičili na ekologickou haváriiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Olejová skvrna na hladině, barel na dně jezera. Hasiči cvičili na ekologickou haváriiZdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Článek byl publikován 17.10.2026 09:12
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