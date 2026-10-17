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Celníci otevřeli kufr na letišti a nestačili se divit. V lahvích od šamponu našli desítky jedovatých hadů

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Dennívýzva
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Neobvyklý případ pašování exotických zvířat odhalili němečtí celníci na letišti Kolín nad Rýnem/Bonn. V zavazadle pětačtyřicetiletého cestujícího z Mexika našli 92 plazů, mezi nimi i nebezpečné jedovaté hady. Zvířata byla namačkaná v plastových lahvích, kosmetických obalech a ponožkách. Přibližně třetina z nich náročnou cestu nepřežila. Podrobnosti případu zveřejnila německá celní správa 15. října.
Celníci otevřeli kufr na letišti a nestačili se divit. V lahvích od šamponu našli desítky jedovatých hadů

Celníci otevřeli kufr na letišti a nestačili se divit. V lahvích od šamponu našli desítky jedovatých hadů

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 09:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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