Celníci otevřeli kufr na letišti a nestačili se divit. V lahvích od šamponu našli desítky jedovatých hadů

Celkem 37 jedovatých hadů a 55 ještěrů převážel v jediném cestovním kufru muž, který do Německa přiletěl z mexického hlavního města přes Istanbul. Na letišti chtěl projít zeleným celním východem určeným cestujícím, kteří nemají co proclít. Jeho nápadně nervózní chování však vzbudilo pozornost celníků. Muž navíc nedokázal jednoznačně vysvětlit účel své cesty a při kontrole poskytoval rozporuplné informace. Úředníci proto přistoupili k důkladnější prohlídce zavazadla. Následný nález překvapil i zkušené pracovníky celní správy.
Místo drog objevili v lahvích živé hady
Kontrola se původně zaměřovala na možné pašování omamných látek. Orientační test provedený na dlaních cestujícího totiž odhalil stopy kokainu. Celníci začali prohledávat jeho kufr a zaměřili se na předměty, ve kterých by mohly být drogy ukryté. Když jedna z pracovnic otevřela lahvičku od šamponu, objevila uvnitř několik živých hadů. Další zvířata byla schovaná v nádobkách od krémů, plastových krabičkách a smotaných ponožkách. Žádné drogy nakonec celníci v zavazadle ani u samotného muže nenašli.
Teprve při následném zkoumání vyšlo najevo, jak nebezpečný náklad muž převážel. Mezi zabavenými živočichy byli především zástupci zmijovitých hadů a chřestýši, jejichž uštknutí může představovat vážné zdravotní riziko. Kromě nich se v kufru nacházely různé druhy ještěrů, včetně leguánů a vzácných stromových ještěrů. Některé objevené druhy patří mezi ohrožené živočichy, na které se vztahují přísná pravidla mezinárodního obchodu. Zvířata navíc nebyla přepravována v odpovídajících podmínkách. V malých uzavřených nádobách neměla dostatečný prostor ani přístup k vodě.
Desítky zvířat dlouhou cestu nepřežily
Několikahodinový let z Mexika s přestupem v Turecku se pro značnou část pašovaných zvířat stal osudným. Uzavřené nádoby neposkytovaly vhodné podmínky pro přepravu živých plazů a zvířata byla vystavena dlouhodobému stresu. Přibližně 30 jedinců během přepravy nebo následně uhynulo. Zbývající plazi byli ve špatném zdravotním stavu a potřebovali odbornou pomoc. Přivolaný veterinář města Kolín nad Rýnem proto ještě během noci zajistil jejich předání specializovanému zařízení. O přeživší živočichy se následně postarali odborníci ze zařízení pro chov hadů v německém Schladenu nedaleko Braunschweigu.
Zachráněná zvířata čeká odborná péče, která má především stabilizovat jejich zdravotní stav. U některých druhů je navíc důležité zajistit specifické podmínky chovu odpovídající jejich přirozenému prostředí. Záchrana plazů je komplikovaná také tím, že část z nich představuje nebezpečí pro ošetřující personál. Zvířata proto nemohla být jednoduše umístěna do běžného útulku. V případě přeživších jedinců se počítá také s možností návratu do Mexika. Jejich další osud však závisí na zdravotním stavu a příslušných rozhodnutích úřadů.
Muž tvrdil, že pouze pomáhal známému
Pětačtyřicetiletý Mexičan, který podle zveřejněných informací pracuje jako hasič, během kontroly tvrdil, že zvířata převáží jako laskavost pro svého brazilského známého. Nedokázal však určit ani jednotlivé druhy plazů, které měl v zavazadle. Německé úřady se případem zabývají jako podezřením na nelegální obchodování s chráněnými živočichy. Vyšetřování převzal celní vyšetřovací úřad v Essenu. Spolková policie muži zároveň odmítla povolit vstup na německé území. Hned následující ráno byl odeslán zpět do Istanbulu.
Případ z kolínského letiště není ojedinělým pokusem o nelegální převoz exotických živočichů. V Německu bylo během roku 2025 zaznamenáno více než 1 300 případů zadržení chráněných zvířat, rostlin nebo výrobků z nich. Celníci při těchto kontrolách zajistili přes 56 600 exemplářů a předmětů. Více než 90 procent takových nálezů připadalo na poštovní zásilky a letiště. Některá vzácná zvířata přitom mohou mít na nelegálním trhu hodnotu několika stovek eur za jediného jedince. V případech porušení předpisů na ochranu ohrožených druhů hrozí pachatelům vysoké peněžité tresty, případně i odnětí svobody.
Zdroje: presseportal.de, wdr.de, radiokoeln.de, rtl.de