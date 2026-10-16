Stopy dětí i dospělých z doby ledové byly nalezeny v Utahu. Ale zjevují se pouze výjimečně

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Stopy dětí i dospělých z doby ledové byly nalezeny v Utahu. Ale zjevují se pouze výjimečněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Stopy duchů nalezené v solných pláních byly identifikovány jako prehistorické stopy z poslední doby ledové.
Stopy dětí i dospělých z doby ledové byly nalezeny v Utahu. Ale zjevují se pouze výjimečněZdroj: Daniel Eskridge / Shutterstock
Doba čtení 1 min
Článek byl publikován 16.10.2026 16:30
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