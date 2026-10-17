Připečené zbytky a mastnota mohou z trouby zmizet bez drahé chemie. Postačí běžné ingredience z domácnosti

Čištění trouby může být peklo, ale i procházka růžovým sadem. Když víte, jaké čisticí prostředky použít, mastnoty a připečených zbytků jídla se zbavíte raz dva.
Vzhledem k tomu, že trouba je spotřebič, který používáme dnes a denně pro přípravu pokrmů, je logické, že se rychle zanese nečistotami. Připečené zbytky jídla, mastnota i prach,
to všechno snižuje její funkci i chuť připravovaného jídla. Pokud tedy nechcete na její údržbě nechat ruce i nervy, a zároveň nejste příznivci čisticích prostředků plných chemie, představíme vám účinné tipy, jak na čištění trouby s pomocí přírody. Domácí práce, kterou často odkládáme
Spousta z nás čištění vnitřku trouby často odkládá, protože je to snad jedna z nejméně oblíbených domácích prací. Jenže s každým odkladem se trouba více a více
ucpává připečenými zbytky jídla, mřížka i stěny se obalují mastnotou a okénkem trouby ve dvířkách již nejde skoro vidět. Tím pádem bude čištění o každý kus obtížnější. Pusťte se do práce už teď, pokusíme se vám to usnadnit. Nejdříve musíte změkčit nečistoty
Důležité je nejdříve změkčit zbytky jídla a mastnoty, které uvízly v troubě, a při každém použití více a více tuhnou. Připravte si misku nebo nějakou jinou nádobu, která je vhodná pro pečení v troubě, trochu vody a dvě sklenice bílého octa.
Fotografie: Pixabay
Nejdříve je třeba si troubu připravit, vyjměte tedy rošt a zapněte ji na 180 stupňů na pouhých 10 minut. Do hrnce nalijte vodu a bílý ocet a přiveďte k varu. Troubu
následně vypněte, z hrnce na plotně přelijte roztok do mísy určené k pečení a vložte ji do trouby. Nechte působit 30 minut. Pára ze směsi vody a octa změkčí všechny zbytky nečistot nahromaděných uvnitř trouby.
Přejděte k fázi čištění
Nyní můžete přejít k fázi čištění. Navlékněte rukavice, namočte houbičku na nádobí do roztoku a pusťte se do práce.
Vydrhněte stěny trouby a nezapomeňte také na skleněná dvířka. Poté vše opláchněte vlhkým hadříkem a na závěr otřete dosucha utěrkou z mikrovlákna. Tak troubu nejen vyčistíte, ale i vydezinfikujete. Fotografie: Freepik Alternativou může být i jedlá soda
Díky svým abrazivním vlastnostem jedlá soda uvolňuje a rozpouští nečistoty, takže pro vás bude mnohem jednodušší je nakonec setřít obyčejným vlhkým hadříkem. Stačí, když
smícháte čtyři polévkové lžíce jedlé sody s trochou vody tak, aby vznikla hustá pasta. Naneste ji na houbičku a aplikujte na stěny trouby. Nechte ji několik minut působit a poté vše setřete vlhkým hadrem.
Díky takovým složkám, jako je bílý ocet, citron nebo jedlá soda, bude vaše trouba zářivě čistá i bez toxických čisticích přípravků
plných chemikálií, které nedělají dobře vaší pokožce, ani přírodě. Navíc ušetříte i svou peněženku a nervy z obtížného drhnutí připečených zbytků jídla a usazené mastnoty.
Zdroj: Goodhousekeeping
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Geniální fígle na odstranění připečených zbytků jídla a mastnoty z trouby. Stačí obyčejné ingredience, které mají všichni doma appeared first on BydlímeÚtulně.cz.