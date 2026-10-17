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Němci objíždějí Česko a vykupují za tisíce tento starý typ dřevěných hodin. Mnoho lidí nad 60 let je má doma

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Dennívýzva
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Kdo by si nepamatoval to pomalé, uklidňující tikání, které provázelo prázdniny u babičky? Odbíjelo každou čtvrthodinu v obýváku, kde voněla bábovka a nedělní polévka. Možná ho máte dodnes na chalupě nebo ve sklepě, kam putovalo, když přišla moderní nábytková stěna. A právě mezi těmito věcmi se občas skrývá poklad, o kterém rodina nemá ani tušení.
Němci objíždějí Česko a vykupují za tisíce tento starý typ dřevěných hodin. Mnoho lidí nad 60 let je má doma

Němci objíždějí Česko a vykupují za tisíce tento starý typ dřevěných hodin. Mnoho lidí nad 60 let je má doma

Zdroj: unsplash
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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