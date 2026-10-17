Příští týden v seriálu Ulice: Zrada zasáhne Veroniku, Naty odmítá mluvit s mámou a Soňa odhalí Mastného skutečný záměr

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Příští týden seriál Ulice nabídne divákům další vlnu emocí a nečekaných zvratů. Odhalená tajemství naruší důvěru mezi blízkými, snahy o nápravu narazí na překážky a jedno odvážné rozhodnutí změní poměr sil. Zjistěte, co všechno se odehraje v nadcházejících epizodách. Pondělí
Natálie se dozvěděla pravdu, která ji hluboce zasáhla. Náhodou vyslechla rozhovor a zjistila, že tajemná fanynka Darina je ve skutečnosti její máma Kamila. Tato zpráva ji naprosto ochromila. Kamilina původní snaha dceru podpořit měla přesně opačný efekt a vážně narušila jejich vzájemnou důvěru. Natálie teď s matkou odmítá jakkoliv komunikovat a pro Kamilu je toto ticho nesnesitelné. Otázkou zůstává, zda Naty najde sílu matce odpustit.
Úterý
Marek se rozhodl, že se pokusí získat Žofku zpět. Ideální příležitostí se mu zdá být plánovaný pub kvíz v Coolně. Když Žofka dorazí, Marek cítí naději, že by se jejich vztah mohl urovnat. Večer probíhá v příjemné atmosféře, ale Marek, ačkoliv je zaneprázdněný, trpělivě vyčkává na ten správný okamžik. Zbývá zjistit, zda se mu podaří najít odvahu a konečně Žofce otevřeně říct o svých citech.
Středa
Patrik se svěřil s šokující pravdou, která obrátila Veroničin život naruby. Přiznal jí nejen nevěru, ale i skutečnost, že čeká dítě s jinou ženou. Veronika je z této zrady naprosto zničená a prožívá těžké chvíle. V této situaci nutně potřebuje oporu své nejlepší kamarádky Blanky. Netuší ovšem, že Blanka k ní nebyla zcela upřímná, což může situaci ještě více zkomplikovat.
Čtvrtek
Soňa se ocitá uprostřed velmi riskantní situace. Díky pomoci od Áji odhalila skutečné záměry Mastného a rozhodla se, že už nebude jen loutkou v jeho hře. Mastný je ale velmi nebezpečný protivník a boj s ním nebude snadný. Soňa se proto spoléhá na podporu svých nejbližších. Bez nich by totiž proti Mastnému neměla žádnou šanci na úspěch.
Pátek
Adriana se snaží chránit své dítě, jak jen může. Její lži o otci malé Klárky ale začínají nabývat obřích rozměrů. Když se Klárka od kamarádky doslechne o údajném nezájmu svého otce, cítí obrovský smutek a zklamání. Adriana si uvědomuje, že neustálým zatajováním pravdy své dceři ubližuje a komplikuje jí život. Rozhodne se jednat, protože nadešel čas přestat s tajnostmi a říct konečně pravdu.
Premiérové díly seriálu
můžete sledovat každý všední den v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).