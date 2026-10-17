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Brňané zasypali spáry v dlažbě na Římáku, obrovsky se uleví vozíčkářům i rodičům

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Popadli kelímky i lopaty a společnými silami zasypali spáry mezi dlaždicemi na Římském náměstí v Brně. Dobrovolníci chtěli, aby se v prostoru lépe pohybovalo lidem na vozíku i rodičům s kočárky. Pomohl i kněz z nedalekého kostela.
Brňané zasypali spáry v dlažbě na Římáku, obrovsky se uleví vozíčkářům i rodičům

Brňané zasypali spáry v dlažbě na Římáku, obrovsky se uleví vozíčkářům i rodičům

Zdroj: Viktorie Beránková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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