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NHL po noci: Pastrňák a Zacha pomohli otočit zápas s Anaheimem. MacKinnon čtyřmi body zničil naděje Pittsburghu

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Páteční program NHL nabídl pouhé dva zápasy, oba ale měly téměř totožný scénář. Boston v Anaheimu i Colorado doma proti Pittsburghu prohrávaly 0:2, přesto nakonec zvítězily. Bruins pomohly tři přesilovkové góly, pod které se podepsali i David Pastrňák a Pavel Zacha. Avalanche táhl Nathan MacKinnon čtyřmi body, Sidney Crosby mezitím poskočil na sedmé místo historického pořadí asistencí NHL.
NHL po noci: Pastrňák a Zacha pomohli otočit zápas s Anaheimem. MacKinnon čtyřmi body zničil naděje Pittsburghu

NHL po noci: Pastrňák a Zacha pomohli otočit zápas s Anaheimem. MacKinnon čtyřmi body zničil naděje Pittsburghu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 08:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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