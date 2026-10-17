NHL po noci: Pastrňák a Zacha pomohli otočit zápas s Anaheimem. MacKinnon čtyřmi body zničil naděje Pittsburghu

Zatímco většina týmů NHL měla v pátek volno, Boston Bruins a Colorado Avalanche nabídli svým fanouškům velmi podobné příběhy. Oba celky se dostaly do dvougólové ztráty, ale postupně dokázaly soupeře přehrát a otočit výsledek.
Pro české diváky byl zvlášť zajímavý především souboj Anaheimu s Bostonem, v němž nastoupili David Pastrňák, Pavel Zacha a Lukáš Dostál.
Pastrňák vyrovnal, Lindholm dokončil obrat. Boston vyhrál počtvrté v řadě Anaheim Ducks – Boston Bruins 2:4
Anaheim měl po první třetině všechno dobře rozehrané. Tim Washe otevřel skóre pouhých 38 sekund před přestávkou a Beckett Sennecke přidal druhý gól domácích jen o 21 sekund později. Boston tak odcházel do kabiny za stavu 0:2. Hosté ale postupně získali kontrolu nad zápasem a zásadní rozdíl udělala jejich hra v početní výhodě.
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Ve druhé třetině snížil Frederic Brunet svým prvním gólem v NHL. Ve třetí části pak přišla chvíle Davida Pastrňáka. Český útočník využil přesilovku a vyrovnal na 2:2. Vítěznou branku vstřelil Elias Lindholm, kterému při další přesilové hře přihrál Pavel Zacha. Výsledek na 4:2 uzavřel Matthew Poitras po rychlém protiútoku.
Pastrňák dokončil utkání s gólem a asistencí, Zacha si připsal dvě asistence. Boston využil tři ze čtyř přesilových her a vyhrál čtvrtý zápas v řadě. Na opačné straně měl Lukáš Dostál 18 úspěšných zákroků, ale Anaheim už druhý zápas za sebou nedokázal udržet vedení. Zajímavým příběhem večera byl také Michael DiPietro. Brankář Bruins chytil 25 střel a oslavil první vítězství v NHL.
Pittsburgh vedl o dva góly. MacKinnon s Coloradem obrátil celý zápas Colorado Avalanche – Pittsburgh Penguins 5:2
Ještě před polovinou první třetiny to v Denveru vypadalo velmi dobře pro Pittsburgh. Jevgenij Malkin otevřel skóre a Bryan Rust po přihrávce Sidneyho Crosbyho zvýšil na 2:0. Jenže Colorado dokázalo reagovat velmi rychle. Artturi Lehkonen nejprve snížil a hned v úvodu druhé třetiny vyrovnal svým druhým gólem večera.
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Gabriel Landeskog pak otočil na 3:2 a nováček T. J. Hughes přidal čtvrtou branku Avalanche, která byla zároveň jeho prvním gólem v NHL. Konečný výsledek stanovil Nathan MacKinnon přesilovkovou trefou ve třetí části. MacKinnon měl ve vítězném utkání jeden gól a tři asistence. Tři přihrávky přidal Martin Nečas, brankář Mackenzie Blackwood předvedl 29 úspěšných zákroků.
Pittsburgh přitom nezačal špatně. Vedl 2:0, vytvořil si další příležitosti a brankář Arturs Šilovs dokonce zastavil MacKinnonovo trestné střílení. Jenže Avalanche postupně využili své příležitosti mnohem lépe a pěti góly v řadě rozhodli.
Ani porážka však nezabránila Sidneymu Crosbymu v dalším historickém posunu. Asistencí na Rustův gól se dostal na 1 110 přihrávek v NHL, překonal Joea Thorntona a osamostatnil se na sedmém místě historického pořadí.
Dva obraty, ale úplně jiné důvody
Boston i Colorado dokázaly otočit dvougólové manko, přesto se jejich cesta k vítězství lišila.
Bruins rozhodli především v přesilových hrách. Využili tři ze čtyř početních výhod a potrestali Anaheim za nedisciplinovanost. Výkon Pastrňáka a Zachy byl v tomto ohledu zásadní.
Colorado zase ukázalo sílu svého elitního útoku. MacKinnon byl u čtyř z pěti gólů a jeho spoluhráči dokázali postupně proměnit územní převahu ve výsledek.
Pro Anaheim je druhá ztráta dobře rozehraného utkání nepříjemným varováním. Pittsburgh zase musí řešit, proč ani rychlé vedení a několik kvalitních příležitostí nestačilo proti soupeři, který dokáže během krátké doby úplně změnit tempo hry.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], NHL – Bruins' power play fuels comeback against Ducks [ 2 ], NHL – MacKinnon has goal, three assists, Avalanche rally past Penguins [ 3 ], Colorado Avalanche – Hughes scores first NHL goal as Avalanche defeat Penguins [ 4 ].