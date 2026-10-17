Víkendové snídaně bez kompromisů: 4 slané dobroty, které chutnají jako z kavárny

Víkend má jednu příjemnou výhodu: snídani nemusíš jíst během hledání klíčů. A jestli tě sladké kaše nebo marmeláda nijak zvlášť nevzrušují, máme lepší plán. Čtyři slané recepty, které vypadají slavnostně, ale nepotřebují kuchařský diplom ani hromadu nádobí. U každého uvádíme množství na dvě porce; pro čtyři stačí ingredience přibližně zdvojnásobit.
1. Frittata se špenátem a ricottou: měkká uvnitř, zlatá na povrchu
Čas: 25 minut. Porce: 2.
Suroviny: 4 vejce, 100 g čerstvého baby špenátu, 80 g ricotty, 1 malá šalotka, 1 lžíce olivového oleje, 20 g parmazánu nebo jiného tvrdého sýra, sůl, pepř, případně pár cherry rajčat.
Na pánvi vhodné do trouby rozehřej olej a krátce orestuj najemno nakrájenou šalotku. Přidej špenát a nech ho zavadnout, stačí minuta či dvě. Vejce lehce prošlehej se solí a pepřem a nalij na pánev. Na povrch rozděl lžičky ricotty a zasyp sýrem. Na mírném ohni nech okraje zpevnit, potom vlož pánev do trouby předehřáté na 180 °C asi na 10–12 minut. Střed má být pevný, nikoli vysušený.
Frittata chutná nejlépe chvíli po upečení, když si ricotta zachová krémové ostrůvky. Můžeš ji doplnit rajčaty a krajícem opečeného kváskového chleba. Pokud nemáš pánev do trouby, směs přelij do malé zapékací formy a dobu pečení uprav podle její hloubky.
2. Turecká vejce: jogurt, česnek a máslo s paprikou
Čas: 15–20 minut. Porce: 2.
Suroviny: 4 vejce, 250 g hustého bílého jogurtu, 1 menší stroužek česneku, 30 g másla, ½ lžičky sladké nebo uzené papriky, špetka chilli, 1 lžíce nasekaného kopru nebo petrželky, 1 lžička octa do vody na vejce, sůl a pečivo k podávání.
Jogurt vytáhni z lednice o něco dříve, aby nebyl úplně ledový. Smíchej jej s utřeným česnekem, špetkou soli a bylinkami a rozděl do hlubších talířů. V menším hrnci přiveď vodu k mírnému varu, přidej ocet a po jednom do ní opatrně vlož vyklepnutá vejce. Vař přibližně 3–4 minuty podle velikosti a požadované tuhosti žloutku. Vejce s polotekutým žloutkem podávej jen tehdy, pokud ti vyhovují z hlediska potravinové bezpečnosti; pro těhotné, malé děti či imunokompromitované osoby použij důkladně tepelně upravená vejce.
Mezitím rozpusť na malé pánvi máslo a krátce v něm rozvoň papriku a chilli, nesmí se spálit. Osušená vejce polož na jogurt a přelij kořeněným máslem. K tomu opeč chleba nebo zahřej pita placky. Nejsložitější na tomhle jídle je rozhodnout, jestli první sousto ukrojit nožem, nebo ho rovnou nabrat chlebem.
3. Zapečený croissant s vejcem a sýrem
Čas: 20 minut. Porce: 2.
Suroviny: 2 větší máslové croissanty, 2 vejce, 2 plátky kvalitního sýra (například gouda nebo čedar), 2 plátky šunky nebo několik listů baby špenátu, 1 lžička dijonské hořčice, kousek másla na pánev, pepř a případně pár lístků rukoly.
Troubu rozehřej na 175 °C. Croissanty vodorovně rozkroj, spodní poloviny lehce potři hořčicí a přidej sýr i šunku nebo špenát. Na pánvi na malém množství másla připrav dvě vejce podle chuti; u vajec s měkkým žloutkem zohledni bezpečnost pro citlivé skupiny. Polož je na naplněné croissanty, přiklop horními polovinami a zapeč zhruba 5–7 minut, jen aby se sýr rozpustil a pečivo prohřálo.
Croissant musí být křupavý zvenku, ale uvnitř nesmí vyschnout. Podávej s rukolou, plátky rajčat nebo několika nakládanými okurkami. Pokud chceš ušetřit, dobře poslouží i croissanty ze včerejška, které by samotné už nebyly tak lákavé.
4. Slané špenátové lívance s jogurtovým dipem
Čas: 25 minut. Porce: 2 (asi 6–8 menších lívanců).
Suroviny: 100 g čerstvého špenátu, 1 vejce, 100 ml mléka, 90 g hladké mouky, ½ lžičky kypřicího prášku, 40 g balkánského sýra nebo fety, 1 lžíce oleje na pánev, špetka soli a pepře. Na dip: 100 g hustého jogurtu, citronová šťáva, kopr nebo pažitka.
Špenát krátce spař horkou vodou, dobře vymačkej a nasekej, případně ho rozmixuj s mlékem a vejcem na zelenou směs. Přimíchej mouku, kypřicí prášek a rozdrobený sýr. Těsto má být hustší než palačinkové, aby se na pánvi nerozlévalo. Na lehce vymazané pánvi tvoř menší lívance a opékej je na středním ohni z obou stran přibližně 2–3 minuty. První kus rozkroj, ať víš, že je těsto uvnitř hotové.
Jogurt promíchej s citronem, bylinkami a špetkou soli. Vedle lívanců se krásně vyjímá miska nakrájených rajčat nebo okurky. Výhodou je, že se dají jíst i vlažné a zbytek poslouží jako svačina na cestu.
Jak z těchto receptů udělat klidnější sobotu
Nemusíš kupovat čtyři různé sýry a půl obchodu bylinek. Špenát využiješ ve frittatě i lívancích, hustý jogurt v tureckých vejcích i dipu a petržel nebo kopr fungují na víc místech. Jestli si některou snídani opravdu zamiluješ, klidně ji zopakuj. Víkendová kuchyně není soutěž v tom, kolik nových surovin se vejde do lednice.
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Zdroje: BBC Good Food – Çılbır (Turkish poached eggs) [1], BBC Good Food – Frittata recipes [2], USDA Food Safety – Eggs and Egg Products [3].