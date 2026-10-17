Instalatér prozradil, kam ve skutečnosti nalít kyselinu citronovou. Ne do mísy, ale do nádržky. Výsledek ráno překvapí i skeptiky

Většina lidí se nerada chystá na úklid toalety, protože pro mnoho z nich je to nepříjemná záležitost. Pokud by ale svou toaletní mísu čistili pravidelně,
nemuseli by se úklidu této části domova obávat. V případě, že už nechcete používat chemické prostředky, nebo máte raději ty přírodní, vyzkoušejte kyselinu citronovou, který také skvěle funguje. „Já s ní mám skvělé zkušenosti, dokáže vyčistit i hodně zanesené WC,“ radí instalatér Pavel B. z Ústí nad Labem. Chemické prostředky nejsou dobré pro lidské zdraví
Jestliže jste někdy používali chemické spreje při úklidu prachu, čištění toalety nebo na jiná špinavá místa, možná jste si všimli toho, že se vám
prostředky dostanou i na kůži nebo je můžete vdechnout, jak varuje i web Ex press. Složení podobných přípravků však není pro lidské zdraví vůbec dobré a pokud se jim nechcete vystavovat pravidelně, vyzkoušejte místo toho přírodní produkty. Zdroj fotografie: Depositphotos Pokud se chystáte vyčistit toaletu, můžete k tomu použít i kyselinu citronovou. Ta je skvělým pomocníkem při úklidu mnoha věcí.
Jejich velikou výhodou je to, že nejsou pro vás ani pro vaše domácí mazlíčky škodlivé, neměli byste na ně mít kožní nebo jiné reakce, a navíc jsou velice jednoduše dostupné. Poslední výhodou je také to, že mnohdy působí na špínu lépe než ty chemické a jsou mnohem levnější.
Kyselina citronová a úklid toalety
Pokud doma máte tuhle kyselinu a chystáte se na úklid toalety, zkuste to tentokrát trochu jinak. Nečistěte ihned toaletní mísu, ale podívejte se nejdříve do nádržky na vodu.
Tato část toalety je velmi důležitá pro správnou funkci záchodové mísy a zajišťuje plynulé splachování. I ve vodní nádržce ovšem může vznikat rez, vodní kámen a jiné nečistoty, které je potřeba čas od času vyčistit. Rozpusťte jeden sáček kyseliny v litru vody a vlijte vše do nádržky. Nechce působit přes noc a nesplachujte. Zdroj fotografie: Pixabay Pokud se potýkáte s opravdu silně znečištěnou toaletou, nemusíte hned sázet na chemii – místo toho si vezměte k ruce kyselinu citronovou.
Ráno jednou spláchněte a ještě hodinu počkejte. Pak už jen všechny usazeniny jednoduše vydrhněte záchodovou štětkou. Díky unikátním vlastnostem
kyseliny citronové pustí i ty opravdu odolné. A podobně ji lze podle webu AskTeamClean použít i při čištění nejrůznějších armatur. Však uvidíte sami. A pozor si dejte i na správné použití WC bloku, jak už Chalupáři-Zahrádkáři varovali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři