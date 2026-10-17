Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Investice Jaderné elektrárny Dukovany: Vyšší bezpečnost zajistí nová záložní kotelna

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Odolnost, spolehlivost a bezpečnost Jaderné elektrárny v Dukovanech na další desetiletí zajistí nová záložní kotelna. Tento projekt bude mít po dokončení na starosti vytápění důležitých provozů a případné záložní dodávky páry. Jaderná elektrárna se tak připravuje na dlouhodobý provoz.
Investice Jaderné elektrárny Dukovany: Vyšší bezpečnost zajistí nová záložní kotelna

Investice Jaderné elektrárny Dukovany: Vyšší bezpečnost zajistí nová záložní kotelna

Zdroj: ČEZ a.s.
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 08:04

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Čtenáři Jihlavské Drbny hodnotili výsledky voleb v Jihlavě. Jak jsou s nimi spokojení?
Čtenáři Jihlavské Drbny hodnotili výsledky voleb v Jihlavě. Jak jsou s nimi spokojení?
Houbařská sezona spěje ke konci. Kam do lesa na Vysočině se o víkendu vyplatí zajít?
Houbařská sezona spěje ke konci. Kam do lesa na Vysočině se o víkendu vyplatí zajít?

Také lesy na Vysočině čelí během víkendů náporu houbařů, podobně to bude zřejmě i zítra a v neděli....

Moc teplá voda? Zapomenuté plavky? Závodní plavci řeší i pikantní záležitosti
Moc teplá voda? Zapomenuté plavky? Závodní plavci řeší i pikantní záležitosti

Jihlavský plavecký klub letos slaví 80 let od roku, kdy se začalo ve městě závodně plavat. U té...

Krvavé stopy v prázdném autě na Vysočině. Policisté řidiče našli u známé
Krvavé stopy v prázdném autě na Vysočině. Policisté řidiče našli u známé

Z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky je nyní podezřelý sedmadvacetiletý muž, který měl ve...

Jeden den, dva podvodníci z ciziny. Policie na Vysočině řeší další zneužívání dávek
Jeden den, dva podvodníci z ciziny. Policie na Vysočině řeší další zneužívání dávek

Dva cizinci v jeden den na Vysočině podváděli v čerpání humanitárních dávek. Jak informovala krajská...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.