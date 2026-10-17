Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Srdečný pozdrav ze zeměkoule: Zdržení natáčení kvůli opíjení v barech a nahota z donucení

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V komedii Srdečný pozdrav ze zeměkoule bojoval režisér se státními zákazy. Satinský propil natáčení a Naďa Konvalinková ukázala před kamerou nahotu.
Srdečný pozdrav ze zeměkoule

Srdečný pozdrav ze zeměkoule

Zdroj: FOTO:Karel Ješátko, distr. AMC
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 08:28

Reklama
Další články z V Telce
Smrtonosná zbraň 2: Příliš emotivní Gibson, zamítnutí smrti hlavní postavy a nepříjemné natáčení intimní scény
Smrtonosná zbraň 2: Příliš emotivní Gibson, zamítnutí smrti hlavní postavy a nepříjemné natáčení intimní scény
Predátor 2 mohl začít Arnoldem Schwarzeneggerem na golfu. Štáb v ulicích LA chránili členové skutečného gangu
Predátor 2 mohl začít Arnoldem Schwarzeneggerem na golfu. Štáb v ulicích LA chránili členové skutečného gangu

Během příprav akčního sci-fi Predátor 2 odmítl režisér do hlavní role Stevena Seagala a Arnold...

Špinavá dohoda: Tvrdá vyjednávání, estetický posun pro Schwarzeneggera a prodej práv
Špinavá dohoda: Tvrdá vyjednávání, estetický posun pro Schwarzeneggera a prodej práv

V akčním filmu Špinavá dohoda nosil Arnold Schwarzenegger poprvé drahé obleky. Kvůli slabým tržbám filmu...

Superúčetní z roku 1986 potřeboval patrový autobus, a tak filmaři improvizovali. Jejich řešení by dnes budilo pozornost
Superúčetní z roku 1986 potřeboval patrový autobus, a tak filmaři improvizovali. Jejich řešení by dnes budilo pozornost

Komedie Superúčetní z roku 1986 zamířila k divákům s překladatelskou chybou ohledně bible. Představitelka...

Jak přežít svého muže přineslo Janě Bernáškové čtyři milostné scény. Její manžel hercům radil, kam sáhnout
Jak přežít svého muže přineslo Janě Bernáškové čtyři milostné scény. Její manžel hercům radil, kam sáhnout

Komedie Jak přežít svého muže ukazuje Janu Bernáškovou v intimních scénách, které režíroval její manžel....

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.