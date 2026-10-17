Srdečný pozdrav ze zeměkoule: Zdržení natáčení kvůli opíjení v barech a nahota z donucení

Srdečný pozdrav ze zeměkoule, FOTO: Karel Ješátko, distr. AMC Srdečný pozdrav ze zeměkoule, FOTO: Karel Ješátko, distr. AMC Srdečný pozdrav ze zeměkoule, FOTO: Karel Ješátko, distr. AMC Srdečný pozdrav ze zeměkoule, FOTO: Karel Ješátko, distr. AMC Srdečný pozdrav ze zeměkoule, FOTO: Karel Ješátko, distr. AMC
V komedii Srdečný pozdrav ze zeměkoule z roku 1982 si Milan Lasica zahrál návštěvníka z vesmíru, ačkoliv k žánru sci-fi choval po celý život silnou averzi. Když mu ale režisér poslal telegram s nabídkou role mimozemšťana, herec souhlasil se slovy, že si tak už stejně dlouho připadá. Zrušená rodinná spolupráce a mimozemšťané v soudku
Dva návštěvníci z vesmíru přilétají na Zemi s úkolem poznat civilizovaný život. Mimozemšťané zvaní A a B, které ztvárnili Milan Lasica a Július Satinský, na sebe vezmou lidskou podobu a po nezdařeném přistání v pivním soudku se usídlí v kontejneru na odpadky. Nejvyšší galaktický počítač jim jako ideální vzorek k průzkumu vybere naprosto průměrného, bezvýznamného a pravdomluvného doktora Jánského v podání Jiřího Menzela. Zvídaví vetřelci se brzy vnutí do vědcova bytu a svou dětinskou povahou mu začnou obracet život naruby.
Postavu vyplašeného doktora Jánského měl původně hrát režisérův bratr Lubomír Lipský. Oldřich Lipský ale nedlouho předtím zhlédl hororový snímek Upír z Feratu, kde ho výkon
natolik zaujal, že roli na poslední chvíli přeobsadil. Bratr mu toto rozhodnutí neměl za zlé a sám uznal, že se Menzel na vybranou postavu hodí mnohem lépe. Jiřího Menzela Zákaz natáčení a propité večery
Režisér musel o obsazení známé slovenské komické dvojice tvrdě bojovat, protože Lasica se Satinským měli v té době státní zákaz natáčení. Nakonec mu pomohlo doporučení z vyšších míst, podle kterého měli čeští filmaři více obsazovat slovenské herce. Režisér ubytoval dvojici v hotelu Carlton, kde si museli kompletní dialogy pro své postavy napsat úplně sami.
Během produkce však docházelo k nečekaným zdržením.
a herec Karel Augusta se po každodenním natáčení společně opíjeli v barech, což občas vedlo k tomu, že následující den vůbec nebyli schopní hrát. Július Satinský Vynucená nahota a první videokazety
Nepříjemné chvíle před kamerou zažila Naďa Konvalinková v roli Jiřinky. Podle scénáře měla natočit nahou scénu, do které se jí vůbec nechtělo, režisér ji k ní ale nakonec jednoduše donutil.
Uvolněnější atmosféra panovala mezi hlavními představiteli. Jiří Menzel se se slovenskými kolegy sblížil natolik, že je pozval k sobě do bytu a promítal jim filmy ze své bohaté sbírky videokazet. Milan Lasica později přiznal, že u něj viděl film na videu úplně poprvé v životě, jelikož přehrávače tehdy představovaly velmi drahou a ojedinělou záležitost. Menzel ho navíc odvezl do Kerska, kde ho vůbec poprvé seznámil se spisovatelem Bohumilem Hrabalem.
Seškrtaný scénář a nečekaná pokuta
Oldřich Lipský si u dramaturgů na Barrandově nedokázal prosadit původní podobu scénáře. Cenzoři mu text proškrtali natolik, že z něj podle režiséra zbylo jen slepené leporelo anekdot. K oživení filmu proto využil animované vstupy Vladimíra Jiránka, které kameraman Vladimír Novotný propojil s hranou částí, což představovalo postup, jaký se na Barrandově objevil v této podobě úplně poprvé. V drobných rolích na vědeckém kongresu se pak mihl Zdeněk Svěrák, jenž se ptá po doktoru Cimrmanovi, i režisérův otec Vilém Lipský, který se už bohužel nedožil premiéry.
Snímek spolykal na svou dobu vysoký rozpočet 6,8 milionu korun. Tvůrcům se několikrát navyšovaly výplaty a s odstupem let si komedie na Slovensku vysloužila kuriózní pokutu. Jedna z tamních komerčních televizí totiž odvysílala film s označením nevhodnosti pro děti do sedmi let. Podle televizní rady však snímek kvůli vulgárním výrazům a milostným scénám spadal až do kategorie od dvanácti let a stanice musela zaplatit sankci.
Komedii Srdečný pozdrav ze zeměkoule vysílá stanice AMC 17. října v 10:35.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, cs.wikipedia).