Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Kamion v noci zablokoval silnici z Turnova na Malou Skálu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
K dopravní nehodě došlo v noci na sobotu na silnici číslo 10 mezi Turnovem a Malou Skálou. Kamion silnici v Borku zcela zablokoval.
Kamion v noci zablokoval silnici z Turnova na Malou Skálu

Kamion v noci zablokoval silnici z Turnova na Malou Skálu

Zdroj: HZS LK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 09:38

Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Zuzana Kocumová vyhrála světový titul ve Spartan sprintu
Zuzana Kocumová vyhrála světový titul ve Spartan sprintu
Zažijte magický sklářský víkend. Křišťálové údolí otevírá přes 50 míst
Zažijte magický sklářský víkend. Křišťálové údolí otevírá přes 50 míst

Nahlédněte pod ruce mistrům sklářům i šperkařům. O tomto víkendu se veřejnosti otvírá více než 50 skláren,...

Končící starosta Ralska Miloslav Tůma do Sněmovny za Jitku Volfovou nenastoupí
Končící starosta Ralska Miloslav Tůma do Sněmovny za Jitku Volfovou nenastoupí

Končící starosta Ralska Miloslav Tůma (ANO) se rozhodl po 12 letech opustit politiku, vzdát se mandátu...

Užijte si v sobotu Den se železnicí na Liberecku, nabídne bohatý program
Užijte si v sobotu Den se železnicí na Liberecku, nabídne bohatý program

Chcete se v jednom dni na jednom místě setkat se staršími i moderními vozidly ve flotile Českých drah? Pak...

Souboj o Senát na Českolipsku. Rozhodne se mezi hejtmanem a starostkou Lípy
Souboj o Senát na Českolipsku. Rozhodne se mezi hejtmanem a starostkou Lípy

Také v části Libereckého kraje se rozhodne o novém senátorovi. Volí se v okrsku 36, kam spadá Českolipsko,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.