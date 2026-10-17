Kamion v noci zablokoval silnici z Turnova na Malou Skálu

Kamion v noci zablokoval silnici z Turnova na Malou SkáluPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kamion v noci zablokoval silnici z Turnova na Malou SkáluZdroj: HZS LK
Článek byl publikován 17.10.2026 09:38
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