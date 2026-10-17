Silný hovězí vývar z morkových kostí a masitých žeber: Dlouho tažený základ s hlubokou chutí, který se vaří téměř sám

Když se v kuchyni rozvoní opečené kosti, cibule a maso, většinou už všichni doma tuší, že z toho bude pořádný . hovězí vývar. Pouštím se do něj ve dnech, kdy je dostatek času a já vím, že v blízké době budu potřebovat silný základ do polévky nebo omáčky. Kombinace opečených morkových kostí, několika hodin pomalého tažení na sporáku a dlouhého dojetí v troubě dá vývaru tmavší barvu, hutnější chuť a ten domácí charakter, který se z kostky prostě neudělá
Takový
vývar u nás nebývá každý týden. Když už ale vytáhnu velký hrnec, dělám rovnou pořádnou dávku. Něco padne hned s nudlemi a zeleninou, zbytek si schovávám na další vaření. Po prvních hodinách na plotně už s ním skoro není práce. Jen si pomalu táhne, občas se na něj člověk podívá, a kuchyně mezitím voní tak, že je jasné, proč se vývarům dřív dával čas.
Můj tip je jednoduchý: Se solí opatrně hned od začátku. Během dlouhého tažení se část vody odpaří a chuť zesílí. Já solím až po scezení, když už přesně vidím, co v hrnci zůstalo. U silného vývaru je ten rozdíl znát. Proč trouba dává vývaru klid a hloubku
U hovězího vývaru se vyplatí držet se nízké teploty. Má se táhnout, ne vařit jako brambory. Podobně to uvádějí i klasické kuchařské postupy: vývar má jen lehce pobublávat několik hodin. Když se žene prudkým varem, často se zakalí a chuť bývá hrubší. Trouba v tomhle pomáhá, protože teplo drží rovnoměrněji než plotna a vývar se v ní tak snadno nerozběsní. Recept na poctivý silný hovězí vývar se základem z trouby
Doba přípravy: zhruba 24 hodin Práce na začátku: asi 35 minut Tažení na sporáku: 4 až 5 hodin Tažení v troubě: asi 20 hodin Počet porcí: přibližně 10 až 14 porcí Ingredience pro přípravu 8 litrů vody 2 až 2,5 kg morkových hovězích kostí 1 větší kus hovězího žebra s masem 4 ks mrkve 4 ks petržele 1/2 ks celeru 2 ks cibule 1 hlava česneku 15 kuliček celého pepře 10 kuliček nového koření 4 ks bobkového listu sůl dle chuti Postup přípravy pomalu taženého a silného hovězího vývaru
1. Troubu předehřejte na
220 °C. Morkové kosti a případně také hovězí žebro rozložte na plech nebo do většího pekáče, ideálně v jedné vrstvě. Pečte asi 15 až 20 minut, dokud se na povrchu hezky neopečou a nechytí zlatohnědou barvu.
2. Připravte si opravdu velký hrnec. Opečené
kosti i žebro s masem do něj přendejte a zalijte 8 litry studené vody. Studená voda pomůže tomu, aby se chuť uvolňovala postupně, bez zbytečného spěchu.
3. Hrnec zahřívejte pomalu. Jakmile se nahoře začne tvořit pěna, opatrně ji sbírejte. Tady se vyplatí nespěchat. Od této chvíle má vývar jen
lehce probublávat, žádný silný var.
4. Přidejte
celý pepř, nové koření a bobkový list. Prvních 4 až 5 hodin nechte vývar na sporáku táhnout co nejmírněji. Když se na hladině objeví zbytky pěny nebo víc tuku, seberte je.
5. Během tažení očistěte
mrkev, petržel, celer a cibuli. Cibuli nenechávám úplně bílou, jednu vrstvu slupky na ní většinou nechám. Barva vývaru je pak pěknější. Česnek stačí rozkrojit vodorovně napůl.
6. Po úvodním tažení přidejte do hrnce připravenou
zeleninu a česnek. Pokud máte hrnec vhodný do trouby, přiklopte ho poklicí. Jestli ne, přelijte vývar opatrně do velkého pekáče nebo litinového hrnce s víkem. Foto: Ccooky.cz, Přikrytý vývar nechte při teplotě 100 stupňů táhnout přes noc, ideálně kolem 20 hodin. Troubu stáhněte na 100 až 130 °C
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7. Hrnec vložte dovnitř a nechte vývar táhnout přes noc, nejlépe kolem
20 hodin. Mně se nejvíc osvědčila spíš spodní hranice teploty. Vývar se má jen tiše hýbat, ne klokotat.
8. Hotový hrnec vytáhněte z trouby a nechte vývar asi
15 minut stát. Pak vyjměte kosti, maso a větší kusy zeleniny. Maso ze žebra můžete nakrájet zpátky do polévky, případně ho schovat do rizota nebo pod omáčku.
9. Vývar přeceďte přes jemné síto. Pokud chcete čistší výsledek, vyložte síto čistou utěrkou nebo plátnem. Teprve potom vývar dochuťte
solí.
10. Hotový
hovězí vývar podávejte s nudlemi, obranou mrkví a kousky masa. Nebo ho nechte vychladnout a uložte do lednice. V chladu vydrží přibližně 3 dny, v mrazáku i několik týdnů. Druhý den bývá chuť ještě srovnanější. Rady z kuchyně a proč hovězí vývar v české kuchyni není jen polévka Pokud chcete vývar opravdu hutný, dejte víc morkových kostí než masa. Právě z nich se bere tělo a plnost. Zeleninu nepřidávám hned na začátku. Při tak dlouhém vaření by se rozpadla a vývar by mohl být zbytečně sladký. Když po vychladnutí ztuhne nahoře vrstva tuku, seberte ji a klidně schovejte. Na opečení základu pod maso je výborná. Poctivý vývar u nás nikdy neznamenal jen nedělní talíř s nudlemi. Doma ho používám jako základ do omáček, podlévám jím pečené maso a menší skleničku přidávám i do rizota nebo k dušené zelenině. Když je dobře vytažený, má sílu sám o sobě a není potřeba sahat po kostce ani po výrazném dochucování.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková