Řím čekají rozsáhlé uzavírky. Turisté se o víkendu nedostanou ke Koloseu ani Vatikánu

Řím během nadcházejícího víkendu výrazně omezí automobilovou dopravu v centru města. V sobotu 17. října jsou naplánována sportovní shromáždění a demonstrace, zatímco neděle bude patřit běžeckému závodu Římský půlmaraton. Dopravní opatření se dotknou míst, kterými denně procházejí tisíce zahraničních návštěvníků. Největší komplikace se očekávají v neděli dopoledne, kdy bude uzavřena samotná závodní trasa. Omezení se projeví nejen na průjezdu automobilů, ale také na dostupnosti autobusových zastávek a turisticky vyhledávaných částí města. Návštěvníci by proto měli počítat s delšími přesuny a upravit svůj program podle aktuální dopravní situace.
Nedělní uzavírky zasáhnou historické centrum
Nejrozsáhlejší dopravní omezení začnou v neděli 18. října již ve čtyři hodiny ráno. V první fázi se uzavřou komunikace v okolí antických lázní císaře Caracally, včetně třídy Viale Aventino a náměstí Porta Capena. Od šesté hodiny se opatření rozšíří také do prostoru kolem bývalého římského závodiště Circus Maximus a náměstí Bocca della Verità. V sedm hodin ráno se automobilové dopravě uzavře celá závodní trasa, přičemž samotný půlmaraton odstartuje o hodinu později. Organizátoři počítají s postupným obnovováním provozu po průběhu závodu. Nejvýraznější omezení autobusové dopravy mají podle zveřejněného harmonogramu trvat přibližně do 13 hodin.
Běžci vyrazí od Aureliánských hradeb a postupně se dostanou k řece Tibeře, Vatikánu i do severní části Říma. Trasa povede rovněž kolem náměstí Piazza del Popolo, Španělských schodů a rušné ulice Via del Corso. Závěrečné kilometry zavedou účastníky přes náměstí Piazza Venezia a ulici Via dei Fori Imperiali až ke Koloseu, v jehož blízkosti bude cíl. Právě tato část historického centra patří mezi nejvytíženější turistické oblasti. Uzavírky proto mohou zkomplikovat například přesun mezi jednotlivými památkami nebo cestu z hotelu na předem rezervovanou prohlídku. Samotná dopravní omezení ovšem neznamenají automatické uzavření památek pro návštěvníky.
Sedm autobusových linek přestane jezdit
Výrazné změny čekají také cestující využívající římskou městskou dopravu. V neděli bude upraven provoz 54 autobusových linek, přičemž spoje označené čísly 3L, 30, 40, 51, 64, 70 a 280 nebudou od začátku provozu přibližně do 13 hodin vůbec jezdit. Dalších 47 linek bude mít změněnou trasu nebo dočasně zkrácenou konečnou zastávku. Některé autobusy tak nedojedou do obvyklých míst v historickém centru a cestující budou muset využít náhradní spojení. Omezení se dotknou také oblasti kolem Vatikánu, kde se změní například provoz linek 62 a 982. I po skončení závodu zůstanou některé spoje odkloněné kvůli pravidelnému nedělnímu omezení dopravy v ulici Via dei Fori Imperiali.
Komplikace začnou už v sobotu
První uzavírky spojené s nedělním půlmaratonem vstoupí v platnost již v sobotu ve 22 hodin, kdy se automobilům uzavřou komunikace kolem Kolosea, včetně ulic Via degli Annibaldi, Via Celio Vibenna a Via di San Gregorio. Dopravní komplikace však Řím čekají také během sobotního dne. Odpoledne se v centru uskuteční demonstrace, které zasáhnou například náměstí Piazza della Repubblica, Piazza Barberini a Piazza del Popolo. Další shromáždění se bude pohybovat v oblasti mezi Circus Maximus a náměstím Piazzale Ostiense. V obou případech se počítá s možným odkloněním autobusů a zpomalením dopravy. Již během sobotního dopoledne navíc historickým centrem povedou trasy dvou kratších běžeckých akcí, kvůli nimž se změní provoz dalších spojů.
Turisté by měli upravit plán prohlídek
Největší pozornost by měli dopravním omezením věnovat návštěvníci, kteří mají na neděli naplánovanou prohlídku Kolosea, Vatikánu nebo dalších památek v centru. Uzavřené komunikace mohou prodloužit cestu i při využití taxislužby, protože vozidla nebudou moci projet přes některé běžně používané ulice. Výhodnější alternativou může být metro v kombinaci s pěším přesunem, avšak i při této variantě je nutné počítat s možnými omezeními přístupu do okolních ulic. Cestující využívající autobusy by si měli před odjezdem ověřit konkrétní trasu a aktuálně obsluhované zastávky. Půlmaraton bude mít podle organizátorů již třetí ročník a závodníci absolvují přibližně 21 kilometrů historickým Římem. Provoz v jednotlivých částech města se má obnovovat postupně podle průběhu závodu a uvolňování uzavřených komunikací.
Zdroje: romamobilita.it, atac.roma.it, atac.roma.it, romehalfmarathon.it.