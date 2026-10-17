Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Řím čekají rozsáhlé uzavírky. Turisté se o víkendu nedostanou ke Koloseu ani Vatikánu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Turisté, kteří se o víkendu 17. a 18. října chystají do Říma, musí počítat s rozsáhlými dopravními omezeními. Italská metropole uzavře část historického centra kvůli demonstracím a mezinárodnímu půlmaratonu. V neděli se změny dotknou celkem 54 autobusových linek, z nichž sedm dočasně přestane jezdit. Komplikace zasáhnou také okolí Kolosea, Vatikánu a dalších nejnavštěvovanějších památek.
Řím čekají rozsáhlé uzavírky. Turisté se o víkendu nedostanou ke Koloseu ani Vatikánu

Řím čekají rozsáhlé uzavírky. Turisté se o víkendu nedostanou ke Koloseu ani Vatikánu

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 09:07

Reklama
Další články z Trendy svět
Polské termály mají výhodnější ceny přes týden. Senioři mohou za celodenní koupání výrazně ušetřit
Polské termály mají výhodnější ceny přes týden. Senioři mohou za celodenní koupání výrazně ušetřit
Český zámek poprvé otevře půdu nad zbrojnicí. Návštěvníci projdou i sklepy a 250 metrů dlouhou chodbu
Český zámek poprvé otevře půdu nad zbrojnicí. Návštěvníci projdou i sklepy a 250 metrů dlouhou chodbu

Státní zámek Opočno na dva dny otevře části areálu, které při běžné návštěvě zůstávají za zavřenými dveřmi....

V oblíbeném přímořském letovisku začali stavět luxusní hotel. Při hloubení základů objevili starověké pohřebiště
V oblíbeném přímořském letovisku začali stavět luxusní hotel. Při hloubení základů objevili starověké pohřebiště

Výstavba nového pětihvězdičkového hotelu v černohorské Budvě se komplikuje kvůli významnému archeologickému...

Rakouské termály kousek od českých hranic zvýhodnily vstup pro seniory. Nabídka končí za několik dnů
Rakouské termály kousek od českých hranic zvýhodnily vstup pro seniory. Nabídka končí za několik dnů

Rakouské termální lázně Therme Laa, vzdálené přibližně hodinu jízdy od Brna, nabízejí návštěvníkům od 60...

Český zámek otevře už zítra tajnou cestu šlechty do kostela. Návštěvníci nahlédnou i do soukromé oratoře
Český zámek otevře už zítra tajnou cestu šlechty do kostela. Návštěvníci nahlédnou i do soukromé oratoře

Na zámku Slatiňany v Pardubickém kraji se v sobotu 17. října mimořádně otevře historická chodba, kterou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.