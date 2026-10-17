Kamarádka Obermaierové promluvila o jejím stavu po hospitalizaci. „Má velké bolesti, není schopná ničeho"

Hvězda ikonické komedie Marečku, podejte mi pero! ještě na jaře v rozhovorech popisovala běžný život na chalupě na Benešovsku, kde žije se svým synem: procházky se psem, práci na zahradě, vaření. VIP život zaznamenal, že Jaroslava Obermaierová se také ve svých osmdesáti letech objevila na place seriálové Ulice.
O půl roku později ji ale sanitka odvezla do nemocnice s akutní dušností. Tři dny, tři různé hlasy, tři různé verze téhož příběhu, a každá další je temnější než ta předchozí. Tři dny, tři výpovědi
Časová osa začíná 12. října. Syn Jaroslav Obermaier se obrátil na veřejnost s prosbou:
„Držte nám palce.“ V rozhovoru pro CNN Prima NEWS popsal situaci jako vážnou, ale odmítl zveřejnit podrobnosti diagnózy své slavné matky s tím, že je případně řekne sama, až to bude možné. O den později se Obermaierová skutečně ozvala. Stručně, uklidňujícím tónem. „Je mi líp,“ řekla pro TN.cz. Potvrdila, že je už doma, zmínila dechové potíže, ale diagnózu rozvádět nechtěla.
Dodala, že má „moře přátel“, kteří jí pomáhají. Pak přišel následující den a slova její blízké kamarádky. Ta pro CNN Prima NEWS popsala realitu bez zjemňování: Obermaierová
je sice z nejhoršího venku, ale „dobře jí není“, „má velké bolesti“ a „není schopná ničeho“. Rozpor mezi vlastním vyjádřením herečky a popisem z jejího okolí je nápadný. Obermaierová zřejmě nechtěla znepokojovat. Kamarádka neměla důvod přikrášlovat. Zdroj fotografie: Nextfoto Co víme o hospitalizaci
Podle dostupných informací byla herečka hospitalizována kvůli nahromadění tekutiny v plicní oblasti. Web Aha! citoval její větu:
„ Pokud by šlo o akutní plicní edém, Nemohla jsem najednou dýchat.“ Mayo Clinic ho řadí mezi urgentní stavy vyžadující okamžitou lékařskou péči. Propuštění herečky domů naznačuje, že bezprostřední ohrožení pominulo. Funkční návrat k normálu je ale podle slov kamarádky ještě daleko. Co přesně způsobuje současné bolesti a zda souvisejí přímo s plicní epizodou, s léčbou, nebo s dlouhodobými potížemi pohybového aparátu, není jasné.
Kontrast s tím, jak Obermaierová působila ještě před půl rokem, je výmluvný. V březnovém rozhovoru pro Blesk mluvila o pohybu a vitalitě. V dubnu ji Lifee zachytil v teplácích a zástěře na chalupě, jak vaří a stará se o zahradu. Začátkem dubna TV Nova oznámila její návrat do seriálu Ulice.
Nic z toho nevypadalo jako předzvěst říjnového kolapsu. Přitom zdravotní komplikace herečku provázejí už roky. V roce 2017 si při pádu v lese zlomila kotník, následovala operace v benešovské nemocnici a dlouhá rekonvalescence. Později se potýkala s dočasným ochrnutím lícního nervu a chronickými bolestmi. Říjnová hospitalizace ale působí jako nejprudší zlom, právě proto, že přišla po období relativní stability. Synova slova o psychické zátěži
Jaroslav Obermaier naznačil ještě jednu rovinu. Spojil psychický tlak z politických sporů s dopadem na matčino zdraví. Obermaierová veřejně podporovala hnutí Stačilo!, které ji na Facebooku označilo za patronku. Sama dříve
popisovala napětí s kolegyněmi kvůli odlišným politickým postojům, veřejně se řešil zejména její střet s Evou Holubovou. Že by politické postoje byly přímou příčinou hospitalizace, ale žádný lékař veřejně nepotvrdil. Synova slova jsou jeho interpretací psychické zátěže, nikoli medicínským vysvětlením.
Obermaierová se zotavuje na chalupě na Benešovsku, kterou zdědila po strýci a nechala přestavět na celoroční bydlení. Žije tam dlouhodobě se synem. Podle jejího vlastního vyjádření jí pomáhá i okruh přátel. Zda má k dispozici domácí ošetřovatelskou péči, veřejně potvrzené není.
CNN Prima NEWS uvádí, že na chalupě nabírá síly, aby se mohla vrátit ke své profesi. Žádný producent ani televize zatím neoznámili rušení konkrétních termínů. Jak dlouho bude rekonvalescence trvat, ale neřekl nikdo, ani lékaři, ani rodina, ani sama herečka.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová