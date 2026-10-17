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Felipe Espinosa chtěl podle legend zabít stovky Američanů. Pravda o krvavém Coloradu je složitější

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Felipe Espinosa a jeho příbuzní v roce 1863 zabíjeli angloamerické osadníky napříč Coloradem a počet obětí mohl dosáhnout několika desítek. Pozdější příběhy z něj udělaly náboženského fanatika, kterému Panna Maria přikázala prolít krev stovek lidí. Historické prameny jsou však mnohem méně jisté – a za vraždami se rýsuje směs osobní msty, etnického konfliktu a světa, v němž se po změně hranic ze sousedů velmi rychle stali vítězové a poražení.
Felipe Espinosa chtěl podle legend zabít stovky Američanů. Pravda o krvavém Coloradu je složitější

Felipe Espinosa chtěl podle legend zabít stovky Američanů. Pravda o krvavém Coloradu je složitější

Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 17.10.2026 08:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Psychologie zločinu

Web se zaměřuje na true crime témata a propojuje kriminalistiku s psychologií. Čtenáři zde najdou články o motivech a profilech pachatelů, známých i méně známých případech, metodách vyšetřování i psychologických souvislostech zločinů. Obsah je psán poutavě a srozumitelně, takže osloví jak...

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