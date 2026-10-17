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Začalo to reklamou na sociálních sítích a vkladem 6 500 Kč. Skončilo to ztrátou 1,1 milionu korun a policejním vyšetřováním

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Šestašedesátiletý muž z Rakovnicka klikl na reklamu slibující zhodnocení peněz přes kryptoměny. O několik měsíců později byl o více než milion korun chudší.
České bankovky, peníze

České bankovky, peníze

Zdroj: pxHere
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 09:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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