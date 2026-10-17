Vyhoďte klasickou rohovou pohovku. Tato alternativa zvětšuje prostor a hodí se i do malých bytů

Existuje přitom alternativa, která dokáže obývací pokoj opticky odlehčit a nabídnout větší volnost při zařizování. Místo jedné mohutné rohové sedačky stačí zvolit samostatnou pohovku a k ní jedno či dvě pohodlná křesla.
Místo jedné velké sedačky několik menších kusů
Klasická rohová pohovka má jasně daný tvar. Jakmile ji postavíte ke dvěma stěnám, vytvoří v místnosti poměrně výrazný blok. Pokud je navíc tmavá, má široké područky a sahá téměř až k podlaze, může obývák působit ještě menší, než ve skutečnosti je.
Samostatná pohovka v kombinaci s křesly umožňuje rozložit nábytek jinak. Pohovku můžete postavit ke stěně a křesla umístit naproti ní, šikmo do rohu nebo blíž k oknu. Mezi jednotlivými kusy vznikne více volného prostoru a sestavu lze přizpůsobit tvaru místnosti.
Výhodou je také možnost nábytek časem přemístit. Když potřebujete místo pro návštěvu, křeslo jednoduše posunete. Při změně dispozice nebo stěhování navíc nemusíte řešit, zda se rozměrná rohová sedačka vejde do nového obýváku.
Proč toto řešení funguje i v malém bytě
V menším obývacím pokoji není důležitá jen samotná velikost nábytku, ale také to, kolik prostoru zbývá kolem něj. Pokud sedačka zasahuje hluboko do místnosti, může překážet při průchodu ke dveřím, na balkon nebo k jídelnímu stolu.
Pohovka se dvěma menšími křesly nabízí větší možnost volby. V úzké místnosti lze například postavit pohovku podél delší stěny a jedno křeslo umístit ke kratší straně. V opravdu malém bytě může dokonce stačit menší dvoumístná pohovka a jediné lehké křeslo.
Důležitou roli hrají také rozměry a vzhled jednotlivých kusů. Nábytek na vyšších nožkách nechává viditelnou část podlahy, takže místnost působí otevřeněji. Úzké područky zase umožňují získat více místa k sezení, aniž by pohovka musela být širší. Světlé čalounění může prostor opticky zjemnit, i když samo o sobě samozřejmě žádné metry navíc nevytvoří.
Pozornost věnujte i konferenčnímu stolku. Velký, těžký model uprostřed místnosti může zbytečně komplikovat pohyb. Vhodnější bývá menší stolek, případně dvojice odkládacích stolků, které lze podle potřeby přesunout.
Jak nábytek rozmístit, aby obývák působil větší
Při zařizování se vyplatí nejprve promyslet, kudy se místností běžně prochází. Cesta ke dveřím by neměla vést mezi těsně postavenými křesly a konferenčním stolkem. Pohovku proto umístěte tak, aby neblokovala hlavní průchod, a křesla přidejte až podle toho, kolik místa skutečně zbývá.
Pokud máte okno s pěkným výhledem, nemusí být veškerý nábytek natočený pouze k televizi. Jedno křeslo můžete postavit blízko okna a vytvořit si tak místo na čtení. Vznikne tím i druhý účelový kout, aniž by bylo nutné pořizovat další velký kus nábytku.
Pomoci může také omezení množství doplňků. Několik polštářů, jedna deka a menší stolek často udělají lepší službu než množství dekorací, které zaplní každou volnou plochu. Čím přehlednější místnost je, tím snáze v ní vynikne samotné zařízení.
Kdy se rohové sedačky přece jen nevzdávat
Samostatná pohovka s křesly není ideální pro každého. Pokud máte velkou rodinu, často hostíte návštěvy nebo potřebujete pohodlné místo na spaní, může být rohová sedačka praktičtější. Záleží také na konkrétním půdorysu. V některých místnostech se dobře zvolená rohová pohovka vejde do rohu a naopak uvolní střed prostoru.
Před nákupem se proto vyplatí změřit nejen plochu, kterou zabere nábytek, ale i prostor potřebný k pohodlnému průchodu. Rozměry si můžete vyznačit na podlaze malířskou páskou. Snadno tak zjistíte, zda vám zůstane dost místa na stolek, otevření dveří i běžný pohyb.
Cílem totiž není zbavit se rohové sedačky za každou cenu. Je jím obývací pokoj, ve kterém se pohodlně sedí, dobře se jím prochází a nábytek nepřebírá vládu nad celou místností. A právě v malém bytě může být několik promyšleně vybraných kusů lepší volbou než jedna mohutná pohovka.
Zdroje článku: archieinteriors.com, timesofindia.indiatimes.com, primainspirace.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková