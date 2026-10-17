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Proč jsou ručníky červené barvy lepší než ty ostatní. Zdravotní sestra vysvětluje důvod

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Dennívýzva
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Zdravotní sestry radí mít doma jeden zvláštní kousek textilu. Při dětském úrazu prý dělá divy.
Proč jsou ručníky červené barvy lepší než ty ostatní. Zdravotní sestra vysvětluje důvod

Proč jsou ručníky červené barvy lepší než ty ostatní. Zdravotní sestra vysvětluje důvod

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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