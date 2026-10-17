Vepřové výpečky s dušeným zelím a dvojím knedlíkem jsou poctivou českou klasikou pro nedělní oběd

Kdykoliv se u nás doma řekne poctivý
, vteřinu nato už všem nedělní oběd naskakuje představivost a sbíhají se sliny na zlatavé z výpečky bůčku a krkovice. Tento tradiční pokrm je pro mě absolutním symbolem české kuchyně, rodinné pohody a vřelé atmosféry u jednoho stolu. Kombinace křehkého, šťavnatého masa s dokřupava opečenou kůrčičkou, voňavého hlávkového zelí a dvou druhů knedlíků je zkrátka kombinace, na kterou nedám dopustit. Přestože příprava vypadá jako velká kulinářská alchymie, ve skutečnosti jde o poctivé a přímočaré vaření, které zvládne každý, kdo má chuť potěšit své blízké.
Největší
tajemství dokonalých výpečků spočívá v trpělivosti a správném postupu při pečení masa i přípravě zelí. Často vidím, jak lidé maso od samého začátku podlévají litry vody, čímž ho spíše vaří, než pečou, a přicházejí tak o tu nejlepší silnou šťávu. Stejně tak u nás doma nedáme dopustit na hlávkové zelí zahuštěné poctivou špekovou jíškou s cibulí, která mu dodá neuvěřitelnou hloubku a vůni.
Můj tip zní: Podlévání výpečků vodou nechejte až na samotný závěr pečení; když nejdříve necháte maso s cibulí a česnekem opékat ve vlastní šťávě a tuku, získáte nádherně vypečenou kůrčičku a na dně pekáče vytvoříte základ pro tu nejrozmanitější, nejtmavší a nejchutnější šťávu bez vodnaté chuti. Recept na pečené vepřové výpečky s dušeným hlávkovým zelím na špeku a houskovým i bramborovým knedlíkem
Celkový čas přípravy a pečení: 120 minut Ingredience potřebné k přípravě Vepřové výpečky 1 kg vepřového bůčku nebo krkovice (ideálně kombinace obojího) 2 žluté cibule 6 stroužků česneku 1,5 lžičky soli 1 lžíce celého kmínu 100 ml teplé vody (na závěrečné podlití) Dušené hlávkové zelí 1 hlávka bílého hlávkového zelí 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého černého pepře 2 lžíce cukru krupice 1 lžíce kvasného octu 150 ml vody (na podlití) Špeková jíška do zelí 100 g uzeného špeku 1 žlutá cibule 2 lžíce hladké mouky Houskový kynutý knedlík 500 g hrubé mouky 250 ml vlažného plnotučného mléka 20 g čerstvého droždí 1 vejce 2 starší housky 1 lžička soli Bramborový knedlík 600 g předem uvařených brambor ve slupce (varný typ C) 200 g hrubé mouky 50 g dětské krupičky 1 vejce 1 lžička soli Foto: Cooky.cz, to je mňamka Postup při přípravě vepřových výpečků se zelím a knedlíky
1. Vepřový bůček nebo krkovici
nakrájejte na stejně velké kostky o velikosti přibližně 4 centimetrů.
2. Nakrájené maso vložte do pekáče,
štědře ho osolte, přisypte celý kmín, přidejte nadrobno nakrájené žluté cibule a prolisovaný či na plátky nakrájený česnek.
3. Všechny suroviny přímo v pekáči rukama
důkladně promíchejte, aby se koření i česnek rovnoměrně dostaly na každý kousek masa.
4. Pekáč přiklopte poklicí, vložte do trouby vyhřáté na
180 stupňů a pečte zakryté po dobu 60 minut bez přidávání jakékoliv vody, aby maso pustilo vlastní tuk a šťávu.
5. Po uplynutí
60 minut odklopte poklici, maso lehce promíchejte, podlijte teplou vodou po stěnách pekáče a pečte odkryté dalších 30 minut na 180 stupňů, dokud výpečky nezískají krásně zlatavou kůrku a šťáva se nezredukuje na silný výpek. Foto: Cooky.cz, parádní jídlo pro náročné strávníky
6. Mezitím očistěte hlávkové bílé zelí, vyřízněte tvrdý košťál a
listy nakrájejte na tenké nudličky.
7. Nakrájené zelí vložte do širšího hrnce, podlijte trochou vody, osolte, opepřete, přisypte cukr krupici a
duste pod pokličkou na mírném ohni přibližně 20 minut do změkčení. Příprava jíšky
8. Na samostatné pánvi si připravte tradiční jíšku tak, že
uzěný špek nakrájejte na malé kostičky a nechte ho na mírném ohni pomalu vyškvařit.
9. K vyškvařenému špeku přidejte nadrobno nakrájenou žlutou cibuli,
opékejte ji do zlatova přibližně 5 minut, zasypejte hladkou moukou a za stálého míchání připravte tmavší špekovou jíšku.
10. Hotovou špekovou jíšku
přimíchejte k podušenému hlávkovému zelí, vše důkladně promíchejte, podle chuti dochuťte octem či cukrem a nechte ještě 5 minut společně povařit.
Vepřová na česneku s domácím bramborovým knedlíkem
11. Na kynutý houskový knedlík smíchejte ve vlažném mléce čerstvé droždí s trochou cukru a
nechte 10 minut na teplém místě vzejít kvásek.
12. Do mísy prosejte hrubou mouku, přidejte sůl, vejce, vzešlý kvásek, vypracujte hladké těsto,
vmíchejte na kostičky nakrájené housky a nechte na teplém místě kynout 45 minut.
13. Z vykynutého těsta vytvarujte
2 podlouhlé šišky a vařte je v osolené vroucí vodě po dobu 20 minut, přičemž po 10 minutách šišky opatrně otočte.
14. Uvařené kynuté knedlíky vytáhněte z vody a
ihned je na několika místech propíchejte vidličkou, aby z nich odešla pára a nesrazily se.
15. Na bramborový knedlík nastrouhejte uvařené a vychlazené brambory na jemném struhadle, přidejte hrubou mouku, dětskou krupičku, sůl, vejce a
rychle vypracujte pevné nelepivé těsto. Foto: Cooky.cz, mňam
16. Z bramborového těsta vytvarujte
2 šišky a vařte je v osolené vroucí vodě přibližně 15 minut, dokud nevyplavou na hladinu.
17. Upečené vepřové výpečky servírujte na talíř společně s porcí dušeného hlávkového zelí na špeku a doplňte plátky kynutého i bramborového knedlíku přelitými výpekovou šťávou.
Tipy redakce: Volba správného masa pro šťavnatost: Ideální kombinací na pečení je polovina vepřového bůčku pro šťavnatost a tuk a polovina vepřové krkovice pro poctivé čisté maso. Nepodlévejte maso hned na začátku: Vepřové kostky pečte prvních 60 minut výhradně ve vlastní šťávě a tuku bez přidané vody, čímž vytvoříte základ pro dokonale tmavý a koncentrovaný výpek. Špeková jíška jako tajemství chuti: Hlávkové zelí zahustěte výhradně jíškou připravenou z pomalu vyškvařeného uzeného špeku a cibule, která dodá zelenině neopakovatelné kouřové aroma. Ihned propíchejte kynuté knedlíky: Po vytažení z vroucí vody každý kynutý knedlík ihned na několika místech propíchejte vidličkou nebo nití, aby unikla pára a knedlík se nesrazil. Kombinace dvojičky knedlíků: Servírování současně nadýchaného houskového knedlíku a hutnějšího bramborového knedlíku pozvedne celý nedělní oběd na opravdový sváteční zážitek.
Výpečky z bůčku a plecka na černém pivu: Tučné, křupavé a prošlé česnekem až na dřeň
Krkovička z trouby s dušeným zelím a knedlíkem provoní celý dům a k nedělnímu obědu všechny svolá sama
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková