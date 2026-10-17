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Obavy o zdraví Jaroslavy Obermaierové: Po propuštění z nemocnice nemá vyhráno

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Dennívýzva
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Jaroslava Obermaierová (80) má za sebou náročné dny. Kvůli vážným dýchacím obtížím skončila v benešovské nemocnici, odkud ji lékaři začátkem týdne propustili do domácího ošetřování. Zdravotní komplikace ji však nadále trápí a herečka musí docházet na pravidelná vyšetření.
Jaroslava Obermaierová.

Jaroslava Obermaierová.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 09:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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