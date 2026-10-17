Manžel vydělává dvakrát víc než já, přesto platíme podle příjmů. Tchán tvrdí, že se nechávám živit

Představme si manžele, kteří mají rozdílné příjmy, ale společně splácejí bydlení, nakupují potraviny a hradí všechny běžné účty. Žena si měsíčně vydělá 30 tisíc korun čistého, zatímco její muž přinese domů 60 tisíc korun. Dohodli se proto, že každý přispěje na chod domácnosti podle toho, jak velkou část společného příjmu vydělává. Manžel tak hradí dvě třetiny nákladů a jeho žena zbývající třetinu. Oběma tak po zaplacení účtů zůstává stejný podíl jejich vlastního příjmu.
Takové uspořádání ovšem nemusí vyhovovat představám ostatních členů rodiny. Například tchán může považovat nižší příspěvek ženy za důkaz, že ji manžel finančně podporuje. Ve skutečnosti však oba přispívají stejným procentem svého výdělku. Rozdíl spočívá pouze v absolutní částce, kterou každý měsíčně zaplatí. Právě zaměňování stejné částky za stejné finanční zatížení bývá jedním ze zdrojů podobných sporů.
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Rozdíl mohou představovat tisíce korun měsíčně
Podívejme se na konkrétní modelový výpočet. Pokud společné výdaje dosahují 36 tisíc korun měsíčně, při rozdělení napůl zaplatí každý z manželů 18 tisíc korun. Ženě s příjmem 30 tisíc tak zbude 12 tisíc korun, zatímco jejímu muži 42 tisíc korun. Žena přitom vydá na domácnost 60 procent svého čistého příjmu, muž pouze 30 procent. Přestože oba zaplatili stejnou částku, jejich možnosti vytvářet úspory nebo hradit osobní potřeby jsou výrazně odlišné.
Při poměrném rozdělení by žena přispívala 12 tisíci korunami a muž 24 tisíci. Oba by tak na společné výdaje vynakládali 40 procent svého příjmu. Ženě by zůstalo 18 tisíc korun, muži 36 tisíc korun. Rozdíl oproti dělení napůl představuje pro ženu šest tisíc korun měsíčně, tedy 72 tisíc korun za rok. Nejde přitom o peníze, které by automaticky dostávala od manžela, ale o jiný způsob rozdělení společných povinností.
Český zákon myslí také na rozdílné výdělky
Zajímavou souvislost nabízí samotný občanský zákoník. Jeho paragraf 690 stanovuje, že každý z manželů přispívá na potřeby rodiny a domácnosti podle svých osobních a majetkových poměrů, schopností a možností. Smyslem je zachovat zásadně srovnatelnou životní úroveň všech členů rodiny. Zákon tedy nepředepisuje, že by manželé museli všechny společné výdaje rozdělovat přesně na polovinu. Současně však neurčuje ani povinný procentní poměr příspěvků podle výše mzdy.
Důležitá je také skutečnost, že zákon přiznává stejný význam finančnímu příspěvku i osobní péči o rodinu. Pokud jeden z manželů zajišťuje většinu péče o děti nebo domácnost, nelze jeho přínos posuzovat pouze podle výplatní pásky. Rozdílné výdělky mohou souviset například s rodičovskou dovolenou, kratším pracovním úvazkem nebo péčí o nemocného člena rodiny. Finanční spravedlnost proto nemusí vycházet pouze z jednoduchého matematického výpočtu. Podstatné jsou také možnosti obou partnerů a jejich skutečný podíl na fungování domácnosti.
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Společné účty vyžadují jasnou dohodu
Rozdělení výdajů podle příjmů ovšem samo o sobě nezaručuje bezproblémové hospodaření. Partneři by si měli předem určit, které náklady budou považovat za společné a které si každý ponechá jako osobní. Mezi společné položky obvykle patří bydlení, energie, potraviny, výdaje na děti nebo vybavení domácnosti. Samostatnou dohodu si zaslouží dovolené, dražší nákupy a splácení závazků, které vznikly ještě před uzavřením manželství. U větších výdajů je důležité, aby jejich výši oba znali a souhlasili s ní.
Praktickým řešením může být společný účet, na který každý pravidelně převádí dohodnutou částku. Z něj se následně hradí provoz domácnosti, zatímco osobní výdaje mohou partneři platit ze svých účtů. Dohodu je vhodné upravit při změně zaměstnání, narození dítěte nebo výrazném poklesu příjmů. Podstatná je rovněž tvorba finanční rezervy, aby nečekané náklady nemusely znamenat okamžitý problém. Výzkum Ministerstva financí zveřejněný v březnu 2026 ostatně ukázal, že domácí rozpočet si sestavuje pouze 45 procent dotázaných.
Samotný poměr příspěvků proto není jediným měřítkem spravedlnosti. Rozhodující je, zda se oba manželé na financování domácnosti vědomě dohodli, mají přehled o společných výdajích a jejich uspořádání nepřivádí jednoho z nich do nepřiměřeně obtížné finanční situace.
autorský text, dotazování, průzkum redakce