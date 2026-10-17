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Manžel vydělává dvakrát víc než já, přesto platíme podle příjmů. Tchán tvrdí, že se nechávám živit

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Dennívýzva
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Představa, že spravedlivé manželství znamená platit všechny účty přesně napůl, může v rodinách vyvolávat zbytečné konflikty. Pokud jeden z partnerů vydělává výrazně více, stejný příspěvek na domácnost totiž nemusí znamenat stejné finanční zatížení. Rozdělování výdajů podle příjmů má své výhody, ale také pravidla, na kterých by se měli oba dohodnout. Český občanský zákoník navíc při zajišťování potřeb rodiny počítá s rozdílnými možnostmi manželů.
Stejná částka nemusí znamenat spravedlivé rozdělení.

Stejná částka nemusí znamenat spravedlivé rozdělení.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 08:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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