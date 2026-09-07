Trať z Havlíčkova Brodu do Hlinska čeká elektrizace

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Trať z Havlíčkova Brodu do Hlinska čeká elektrizacePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Elektrické vlaky by mohly od poloviny roku 2029 jezdit mezi Pardubicemi a Havlíčkovým Brodem. Správa železnic vypisuje tendr na projektanta a zhotovitele elektrizace přibližně…
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Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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