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Toto dejte k jablkům do sklepa a vydrží vám celou zimu čerstvá

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Dennívýzva
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Sklizeň z jediné vzrostlé jabloně dokáže zaplnit celý sklep. Jenže polovina úrody často podlehne hnilobě dřív, než přijde jaro. Tajemství úspěchu nespočívá jen v chladu – potřebujete potlačit neviditelné spory plísní a zbrzdit přirozené stárnutí plodů. Pomůže vám obyčejný křen, ořešákové listí a papír napuštěný solí s octem.
Toto dejte k jablkům do sklepa a vydrží vám celou zimu čerstvá

Toto dejte k jablkům do sklepa a vydrží vám celou zimu čerstvá

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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