Toto dejte k jablkům do sklepa a vydrží vám celou zimu čerstvá

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Každé jablko po sklizni pokračuje ve svém životním cyklu. Dýchá, spotřebovává kyslík a uvolňuje plyn zvaný ethylen – rostlinný hormon, který nutí všechny okolní plody k rychlejšímu dozrávání a měknutí. V uzavřeném skladu se ethylen hromadí a vytváří lavinu: čím víc ho v ovzduší koluje, tím rychleji celá úroda přechází do fáze rozpadu. Zároveň každý běžný sklep skrývá mikroskopické spory plísní rodů Monilinia a Penicillium, které čekají na jediný okamžik slabosti.
Stačí drobný otlak slupky, zaschlá stopka nebo nepatrná ranka – a patogen pronikne dovnitř. Hnědá moniliová hniloba či modrozelená plíseň se pak šíří z jednoho kusu na celou přepravku. Problém není jen v chladu. Jde o to, jak dokážete ovládnout mikroklima kolem každého jednotlivého plodu a zneškodnit neviditelné spory dřív, než zaútočí.
Křen selský – přírodní fumigant, který chrání ze vzduchu
Obyčejný křen z okraje zahrady má v sobě skrytou zbraň. Jeho kořen obsahuje glykosid sinigrin, který se po narušení pletiv rozpadá na těkavé isothiokyanáty – sloučeniny síry s prokazatelným antimikrobiálním, antibakteriálním a fungicidním účinkem. Tyto plyny se pozvolna uvolňují do okolního prostoru a spolehlivě potlačují klíčení spor na povrchu uskladněného ovoce. Jablka přitom nezískají žádnou cizí vůni – jde o jemnou koncentraci, která působí na úrovni mikroorganismů.
Čerstvě vykopaný kořen stačí očistit od hlíny, ale neomývejte ho vodou, aby sám nezačal hnít. Silnější kusy můžete podélně rozříznout nebo odkrojit tenký plátek z konce, čímž podpoříte uvolňování ochranných silic. Křen položte na misku nebo zavěste v plátěném sáčku přímo mezi bedny s ovocem. Na menší sklep postačí dva až tři zdravé kořeny.
Jednou za tři až čtyři týdny zkontrolujte povrch. Pokud zaschne a ztratí vůni, stačí odříznout nový plátek z čela – pletiva se znovu otevřou a odpařování pokračuje. Tato metoda funguje po celou zimu bez nutnosti chemických postřiků nebo konzervantů.
Ořešákové listí: juglon a třísloviny proti plísním i hlodavcům
Pod korunou ořešáku královského téměř nic neroste. Důvod je prostý: listí obsahuje sloučeninu juglon spolu s vysokým podílem tříslovin a éterických olejů, které působí jako přírodní repelent a konzervant. Tyto látky výrazně omezují výskyt mikroorganismů a odpuzují drobný hmyz i hlodavce, jimž je vůně ořešákového listí nepříjemná.
Sbírejte pouze čisté, zdravé listy bez stop černě či napadení vlnovníkem. Nejvhodnější jsou listy z konce léta nebo začátku podzimu, které necháte krátce proschnout na vzduchu – vlhké listí by ve sklepě mohlo zahnívat a způsobit opačný efekt.
Suché ořešákové listy klaďte na samotné dno dřevěných lísek ještě předtím, než začnete rovnat ovoce. Vytvoří se tak antiseptické lůžko, které izoluje plody od dřeva či plastu. U citlivějších odrůd – například Idared nebo Jonathan – lze tenkou vrstvou listů jednotlivé řady jablek také zlehka proložit. Listí navíc funguje jako tlumicí vrstva, jež brání otlakům slupky při manipulaci.
Pro maximální trvanlivost ukládejte jablka do přepravek pouze v jedné vrstvě a stopkou nahoru. Tím se minimalizuje riziko, že ostrá stopka propíchne slupku sousedního plodu a otevře bránu infekci.
Ubrousky se solí a octem: dvojí ochrana proti vlhkosti i patogenům
Třetí metodou, kterou lze kombinovat s předchozími postupy, je využití obyčejných papírových ubrousků napuštěných slabým roztokem soli a octa. Tento postup řeší dva zásadní problémy najednou: tlumí povrchovou infekci a reguluje lokální mikroklima kolem jednotlivých plodů.
Ocet obsahuje kyselinu octovou, která mění pH na povrchu plodu i v jeho bezprostředním okolí na úroveň, v níž většina hnilobných bakterií a plísní nedokáže přežít ani vyklíčit. Běžná kuchyňská sůl naopak působí lehce hygroskopicky – dokáže stahovat přebytečnou srážející se vlhkost, která bývá nejčastějším spouštěčem plísňových ložisek.
Do jednoho litru vlažné vody přidejte jednu polévkovou lžíci soli a dvě lžíce běžného kvasného octa. Roztok důkladně promíchejte, aby se sůl zcela rozpustila. Koncentrace nesmí být příliš silná, aby nepoškodila přirozenou voskovou vrstvu jablek – tu mají nejsilnější zimní odrůdy jako Golden Delicious nebo Ontario.
Silnější papírové kuchyňské utěrky nebo ubrousky do roztoku krátce namočte a následně je nechte téměř úplně proschnout na vzduchu. Ubrousky by měly zůstat pouze minimálně vlhké nebo zcela suché, ale impregnované solemi a stopami kyseliny. Těmito upravenými papíry můžete vyložit dno přepravky, nebo do nich jednotlivá cennější jablka volně zabalit.
Papír funguje jako mechanická bariéra – i kdyby se jedno jablko přece jen začalo kazit, nákaza se nedotkne sousedního plodu a infikovaná šťáva se vsákne do papíru, kde ji sůl s octem zneškodní. Tato metoda je zvlášť užitečná u odrůd s tenčí slupkou nebo u plodů, které jste museli trhat bez stopky.
Podmínky ve sklepě: bez toho to nepůjde
Ani ty nejlepší přírodní triky nedokážou zachránit úrodu, pokud chybí základní skladovací disciplína. Jablka potřebují specifické prostředí, které zpomalí jejich látkovou výměnu na absolutní minimum.
Ideální teplota pro dlouhodobé skladování se pohybuje v rozmezí od jednoho do čtyř stupňů Celsia. Při teplotách nad šest stupňů se zrání výrazně urychluje a dužina rychle moučnatí. Teplota nesmí klesnout pod nulu – zmrzlé jablko po rozmrznutí ztratí strukturu a zhnije během několika dnů.
Optimální relativní vlhkost je mezi 85 a 90 procenty. Suchý vzduch vede k odpařování vody ze samotných plodů, což způsobuje vadnutí, scvrkávání slupky a ztrátu křupavosti. Pokud máte sklep příliš suchý, pomůže postavit na zem nádobu s čistou vodou.
Místnost musí mít možnost občasného vyvětrání, ideálně v chladných nočních hodinách. Tím se odvede nahromaděný plynný ethylen i oxid uhličitý a do prostoru se dostane čerstvý kyslík. Přísná selekce je základ: do sklepa patří pouze bezvadné kusy. Jablko bez stopky, plod spadlý ze stromu na zem, plod červivý nebo natlučený od neopatrného trhání do dlouhodobého skladu nepatří. I mikroskopická ranka na slupce je otevřenou branou pro infekci.
Pozor na nevhodné sousedství
Velmi častou chybou bývá ukládání jablek do stejného prostoru s bramborami nebo kořenovou zeleninou. Tento zvyk škodí oběma stranám. Jablka uvolňují ethylen, který u brambor ovlivňuje metabolismus – byť v domácích podmínkách je efekt nestabilní a závisí na koncentraci a proudění vzduchu. Naopak brambory a kořenová zelenina uvolňují specifický zemitý pach a vlhkost, které jablka díky své porézní slupce ochotně absorbují.
Výsledkem jsou jablka, která sice mohou vypadat hezky, ale chutnají po sklepní hlíně. Pokud není zbytí a prostor je společný, měly by být bedny s ovocem a zeleninou umístěny v co nejvzdálenějších koutech a odděleny alespoň hustou přepážkou.
Spojením stabilního chladu, pečlivého přebírání plodů a využití křenu či ořešákového listí získáte spolehlivou ochranu, díky které si jablka udrží svou původní šťavnatost, tvrdost a aroma od podzimní sklizně až do jarních měsíců.
Zdroje článku: apetitonline.cz, tiscali.cz, nkz.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová