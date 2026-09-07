Dramatická noc v Náměšti na Hané: Útočníci napadli děti a mladistvé, hrozí jim pět let

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Dramatická noc v Náměšti na Hané: Útočníci napadli děti a mladistvé, hrozí jim pět letPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Olomoučtí kriminalisté vyšetřují závažný incident z letní zábavy v Náměšti na Hané, kde neznámí pachatelé fyzicky napadli tři mladé lidi. Útočníci zranili jednoho nezletilého…
_policie noc_PČR
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