Hvězda Osady a Ulice Leinweberová přiznala, že na ni doma kromě koček nikdo nečeká. Dcera si změnila jméno a odstěhovala se k otci

Když se herci seriálu Ulice sešli začátkem září na společné akci, Eva Leinweberová mluvila otevřeně.
Dcera už u ní nebydlí, doma ji vítají jen dvě kočky a život bez partnera je „trochu těžší“. Podle názoru redakce VIP život ale právě tahle věta zazněla bez stopy sebelítosti, spíš jako konstatování ženy, která má za sebou rozvod, dospívající dceru s vlastní hlavou a před sebou tři rozjeté projekty najednou. Doma prázdněji, v práci plněji. A možná je to přesně tak, jak to chce. Dcera Dorota, Ashley, Meda
Příběh změny jména hereččiny dcery je celkem zajímavý. Narodila se jako Dorota Nosálková. Jenže někdy kolem patnácti let jí začalo jméno vadit, podle matky se jí prostě nelíbilo. Na jaře 2024 se nechávala oslovovat Ashley. Eva Leinweberová to tehdy komentovala s nadhledem,
jako součást pubertálního hledání vlastní identity. Z Ashley ale nakonec nic nebylo. Dcera si vybrala jméno Meda a rodiče jí změnu schválili. Žádný rodinný rozkol, žádné trestání matky za výběr jména. Prostě teenagerka, která si řekla o vlastní identitu, a dostala ji. Zdroj fotografie: Nextfoto
Leinweberová se rozvedla s kameramanem Ondřejem Nosálkem už před lety. Ještě v roce 2024 fungovala střídavá péče, dcera pendlovala mezi oběma rodiči. O rok později herečka v rozhovoru pro ProŽeny.cz říkala, že bývalého manžela stále vnímá jako součást rodiny a že spolu vycházejí dobře.
V září je ale situace jiná – Meda už bydlí u otce. Proč právě tam, to Leinweberová nevysvětlila. Komentuje to bez hořkosti, dcera „žije vlastním životem“. Důležitý je i starší kontext. Ještě v lednu, když nastupovala do Ulice, mluvila o Medě jako o svém „největším parťákovi“ a člověku, od kterého se učí. Vztah matky a dcery tedy rozhodně nevypadá jako přerušený. Kočky, prázdný byt a věta o chlapovi
„S kočkami je ten život skvělý, bez chlapa trochu těžší.“ Tahle věta z rozhovoru pro Super.cz nese víc vrstev, než se na první pohled zdá. Leinweberová ji neřekla jako volání o pomoc. Už v roce 2022 v rozhovoru pro iDNES.cz popisovala, že si pocit osamělosti „odžila“ a nepřipadá si osamělá. Čtyři roky poté mluví podobně, pragmaticky, s humorem, bez dramatu. Podle nás je to vyznění ženy, která si prošla nejtěžší fází po rozvodu už dávno a teď řeší spíš logistiku prázdnějšího bytu než existenciální krizi. Dvě kočky, žádný partner, dospívající dcera jinde. Zní to osaměle, ale ona sama to tak nestaví. Zdroj fotografie: Nextfoto Profesně nejsilnější období
Paradox hereččina života je v tom, že zatímco doma se vyprázdnilo, pracovní kalendář přetéká.
Ulice – od ledna 2026 hraje Jiřinu Bubníkovou, svéráznou matku Kamily Hruškové. Podle oficiálního profilu TV Nova jde o výraznou, špičkující, ale opěrnou figuru rodiny Hruškových. Boží plán – nový seriál TV Nova odstartoval 1. září 2026, vysílá se v úterý a ve čtvrtek od 20:20. Leinweberová v září zmínila, že seriál ještě dotáčí, byť mezi hlavními tvářemi v oficiálních materiálech nefiguruje. Hubatá – celovečerní film s kinopremiérou 25. února 2027, kde hraje jednu z rodičovských postav hlavní hrdinky. Spálená Hora – připravovaný seriál TV Prima, který se v létě 2026 natáčel mimo jiné v Lokti. Datum vysílání zatím nebylo oznámeno.
Čtyři projekty současně. Pro herečku, která ještě před pár lety pečovala o nemocnou maminku a cítila se profesně odříznutá, je to zásadní obrat. Leinweberová v rozhovorech posledních let opakovaně ukazuje jednu vlastnost:
schopnost pojmenovat situaci bez příkras, ale taky bez zbytečného dramatu. Dcera si změnila jméno, protože chtěla. Odstěhovala se k otci, protože dospívá. A máma se dvěma kočkami zatím točí čtyři projekty najednou.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová