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Hvězda Osady a Ulice Leinweberová přiznala, že na ni doma kromě koček nikdo nečeká. Dcera si změnila jméno a odstěhovala se k otci

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Eva Leinweberová žije sama se dvěma kočkami. Sedmnáctiletá dcera Meda bydlí u otce a nový partner v dohledu není.
Hvězda Osady a Ulice Leinweberová přiznala, že na ni doma kromě koček nikdo nečeká. Dcera si změnila jméno a odstěhovala se k otci

Hvězda Osady a Ulice Leinweberová přiznala, že na ni doma kromě koček nikdo nečeká. Dcera si změnila jméno a odstěhovala se k otci

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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