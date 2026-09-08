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Jdeme správným směrem, radoval se Kinský po prvním čistém kontu. Kvalitu máme, musíme si věřit

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Český brankář Antonín Kinský byl vidět v sobotu v rámci anglické Premier League. Prvním čistým kontem pomohl Tottenhamu k bezbrankové remíze na půdě Nottinghamu. Kromě nuly u inkasovaných gólů a několika dobrými zákroky se mohl blýsknout také asistencí.
Jdeme správným směrem, radoval se Kinský po prvním čistém kontu. Kvalitu máme, musíme si věřit

Jdeme správným směrem, radoval se Kinský po prvním čistém kontu. Kvalitu máme, musíme si věřit

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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